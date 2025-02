La Grande Roue de Paris Cherche un Emplacement Permanent

La grande roue emblématique de Paris, actuellement installée de façon temporaire dans les Tuileries, est à la recherche d'un emplacement permanent dans la capitale. Son propriétaire, René Bufkens, souhaite « ancrer durablement la construction sur une place légendaire de Paris ». Des discussions sont en cours avec la mairie de Paris, avec les Tuileries comme emplacement privilégié.

C'est l'un des symboles des Tuileries . Rachetée en 2022 par René Bufkens au 'roi des forains' Marcel Campion qui entretenait des relations tumultueuses avec la municipalité, la grande roue de Paris prend ses quartiers dans le jardin deux fois par an. Mais son actuel propriétaire est à la recherche d'un emplacement permanent dans la capitale.

Également propriétaire de deux autres grandes roues, installées de manière permanente à Budapest et Bruxelles, René Bufkens souhaite 'ancrer durablement la construction sur une place légendaire de Paris'. Contacté par BFMTV.com, la société Grandes Roues de France indique que des discussions sont en cours avec la mairie de Paris. 'La plus belle place, c'est les Tuileries' Concrètement, la société Grandes Roues de France indique vouloir s'installer 'pourquoi pas aux Tuileries ou dans n'importe quel lieu qui soit situé auprès d'un monument historique, car il doit y avoir une dimension culturelle autour'. Même si René Bufkens admet avoir une préférence pour l'emplacement actuel. 'Pour moi, la plus belle place, c'est les Tuileries. Si on me proposait cette place, je serai l'homme le plus heureux au monde', déclare-t-il à BFMTV.com. Parmi les atouts du lieu, sa fréquentation constante toute l'année: 'Tu as la vue sur le Louvre, sur tout Paris. C'est vraiment un bel emplacement et les gens savent qu'elle est là'. René Bufkens explique aussi qu'il doit démonter la grande roue deux fois dans l'année. Une contrainte liée à l'actuel contrat qui prévoit une installation l'été et l'hiver. 'Si on pouvait la laisser toute l'année, on la laisserait toute l'année. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour la démonter, beaucoup de stress', explique-t-il. En tout, le manège est normalement installé 66 jours en été et 44 jours en hiver. En 2024, Jeux de Paris obligent, elle a été démontée plus tôt, mais en compensation son actuel propriétaire a bénéficié de 21 jours d'ouverture en plus. Le manège pourrait-il quitter la capitale? Si pour René Bufkens les Tuileries, dont l'État est propriétaire, seraient l'emplacement idéal pour y installer la grande roue, il reste néanmoins ouvert à toutes propositions. Des discussions sont actuellement en cours avec la ville de Paris. 'Moi du moment que c'est à Paris, je suis prêt à la monter partout. Il y a tellement de monde dans la capitale. Maintenant, c'est vrai que le bois de Boulogne, c'était un peu loin. Il faut vraiment un endroit où il y a des touristes', plaide-t-il. Quant à savoir si la grande roue peut quitter les rues de la capitale, René Bufkens est catégorique. 'Non, on n'en est pas là. D'office, je peux toujours la monter en été dans les Tuileries parce qu'il y a la fête foraine. Et puis, il y a de nouveau l'hiver. La roue restera toujours à Paris. Je suis Belge, mais je ne vais pas la ramener en Belgique', rassure-t-il





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Grande Roue Paris Emplacement Permanent Tuileries René Bufkens

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse – Paris-SG du 15 févrierNotre pronostic : le Paris-SG gagne à Toulouse par au moins deux buts d’écart (2.05)

Lire la suite »

Grande braderie solidaire pour les personnes en grande précarité à l'AdejoUn grand local à Nîmes, occupé par l'Adejo, a servi de cadre à une grande braderie solidaire le 5 février. Des étudiants en formation d'éducatrice spécialisée ont mis à profit leur stage pour organiser cet événement et récolter des dons de particuliers, pharmacies et organismes sociaux.

Lire la suite »

La Grande Mosquée de Paris : un symbole politique algérienL'influence algérienne profonde de la Grande Mosquée de Paris, connue pour son honneté et sa modération, est mise en lumière en pleine crise franco-algérienne. Tous ses recteurs sont nés en Algérie, ce qui en fait un lieu politique stratégique.

Lire la suite »

Gad Elmaleh : après Paris, il se lance dans une nouvelle aventure dans une autre grande ville !L’humoriste Gad Elmaleh ne compte pas s’arrêter au Cabaret Michou. Dans les colonnes de La Provence, l’artiste présente le projet qu’il souhaite lancer à Marseille ce vendredi 24 janvier.

Lire la suite »

PSG-Manchester City: la 'remontada' de Paris est une grande première dans l'histoire du clubLa remontada signée par le PSG contre Manchester City (4-2) est une grande première dans l'histoire du club. Paris ne s'était jamais imposé en Ligue des champions après avoir été mené de deux buts.

Lire la suite »