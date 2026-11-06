La Grande-Motte : le chef de la police municipale Jean-Michel Weiss quitte son poste

Jean-Michel Weiss, chef de la police municipale de La Grande-Motte, est mis en congés après une enquête administrative remise au maire Stéphan Rossignol.

Le chef de la police municipale de La Grande-Motte, Jean-Michel Weiss, ne reprendra pas ses fonctions dans la commune. Il a été convoqué par le maire Stéphan Rossignol, qui s'appuyait sur un rapport d' enquête administrative mettant en cause le management de cette unité. L'entretien s'est tenu à 14h, en présence du directeur de cabinet du maire, de l'élu délégué à la sécurité et de l'avocat de la ville.

Selon les informations rapportées, la décision a été immédiate : Jean-Michel Weiss a été placé en congés jusqu'au 18 janvier 2027 inclus. Le maire lui a également indiqué qu'il ne reviendrait plus exercer à La Grande-Motte.

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Un rapport d'enquête qui relève un défaut de management

Le rapport d'enquête administrative, remis au maire Stéphan Rossignol, relève un défaut de management à la tête de la police municipale de La Grande-Motte. C'est sur cette base que le maire a pris la décision de mettre fin à l'exercice du chef de service.

La Ville de La Grande-Motte indique que les faits dénoncés concernent un agent de la police municipale, sans nommer ce dernier dans son communiqué. Le texte précise que la gravité des faits rapportés porte notamment sur des violences, du harcèlement et des propos et comportements à caractère sexiste et sexuel.

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La collectivité rappelle que, dès qu'il a eu connaissance des faits reprochés à l'agent concerné, le maire a pris des mesures, en date du 8 juillet. Une enquête administrative a été ouverte dans le même temps afin de faire toute la lumière sur les faits signalés.

La position de la Ville et la réponse de Jean-Michel Weiss

La Ville de La Grande-Motte affirme qu'aucune violence, aucun harcèlement ni aucun comportement sexiste ou discriminatoire n'a sa place dans ses services. Elle indique que des décisions ont été prises pour renforcer la supervision des pratiques professionnelles et clarifier les responsabilités hiérarchiques.

La mairie précise également qu'une cellule d'écoute a été mise en place à destination des agents municipaux, afin de leur permettre de s'exprimer et de bénéficier d'un accompagnement. Elle souligne que les mesures administratives ne préjugent pas des conclusions de la procédure, qui relève de l'autorité judiciaire, dans le respect de la présomption d'innocence.

De son côté, Jean-Michel Weiss a informé le maire, lors de l'entretien, que l'enquête administrative établie à sa demande suite à un incident survenu le 2 juillet 2026 au sein des locaux de la police municipale venait de lui être remise. Il estime qu'elle le met personnellement en cause à plusieurs reprises et porte atteinte à son honorabilité, à ses capacités managériales et à son commandement.

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Il rappelle avoir servi la ville pendant trente ans et avoir contribué à mettre en lumière le service, ses agents et la commune. Il cite le partenariat avec la gendarmerie, qui a fait de La Grande-Motte un pilote de la coproduction de sécurité dès 2000, ainsi que la venue de ministres, dont Jean-François Copé et Dominique Faure, et l'organisation du salon des polices municipales.

Congés, absence prolongée et suites annoncées

Jean-Michel Weiss a demandé à être absent à compter du jeudi 5 novembre 2026. Il a sollicité l'utilisation de 12 jours d'ARTT, de 19 jours de reliquat de congés annuels au titre de l'année 2025 et de 18 jours de congés annuels au titre de 2026, soit 49 jours au total.

Cette demande l'amènera à être absent jusqu'au lundi 18 janvier 2027 inclus. Il a toutefois indiqué qu'il ne reviendrait pas sur son poste à compter du 19 janvier 2027, et qu'il tiendrait le maire informé de sa position administrative et de ses projets d'ici là.