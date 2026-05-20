La Grande Librairie: La Littérature et le Cinéma au Serveur France 5

La Grande Librairie, un programme de France 5, dedicait son législatif coup de claque agrave; Cannes cette semaine, pour mettre en exergue un nouveau mariage entre la littérature et le cinéma. Augustin Trapenard, léanimateur, informera sur cette fusion légendaire avec, dêtres, les auteurs et les cinématographes les plus illustres.

La Grande Librairie se délocaliseà Cannes pour celebrer le cinéma, source dépendant inéfécible pour le grand scéne, la littérature offre un terrain de jeu et découverte infinies pour les realisateurs et les cinémaéticiens.

Pour faire vivre les coulisses et les secrets du mariage entre la littérature et le 7e art, Augustin Trapenard recevra lécrivain Laurent Mauvignier dont le roman 'Histoires de la nuit', paru aux Editions de Minuit, est adapté par la réalisatrice Lêa Mysius avec Hafsia Herzi, préentes eux aussi





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