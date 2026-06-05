La grande finale de la Nouvelle Voix de l'After approche

Plus de 3 500 candidats ont commencé cette aventure pour devenir la Nouvelle Voix de l'After. Après des castings intensifs dans toute la France, les finalistes ont été sélectionnés et se préparent pour la grande finale. Les quatre finalistes, Laszlo, Charles, Adem et Jotha, ont découvert les coulisses de RMC et se sont entraînés pour relever le plus grand défi de leur aventure. Ils vont tout donner pour convaincre le jury et gérer la pression. Qui parviendra à remporter cette grande finale et rejoindre l'aventure de l'After Foot ? Merci à Hellowork d'accompagner la recherche de la Nouvelle Voix de l'After.

Plus de 3 500 candidats ont commencé cette aventure pour devenir la Nouvelle Voix de l'After. Après des castings intensifs dans toute la France, les finalistes ont été sélectionnés et se préparent pour la grande finale.

Les quatre finalistes, Laszlo, Charles, Adem et Jotha, ont découvert les coulisses de RMC et se sont entraînés pour relever le plus grand défi de leur aventure. Ils vont tout donner pour convaincre le jury et gérer la pression. Qui parviendra à remporter cette grande finale et rejoindre l'aventure de l'After Foot ? Merci à Hellowork d'accompagner la recherche de la Nouvelle Voix de l'After





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