La Grande fête de la musique revient à Breuillet les 19, 20 et 21 juin avec une programmation inédite et éclectique pour tous les goûts.

La Grande fête de la musique revient à Breuillet avec une programmation inédite et éclectique pour tous les goûts. L' événement se déroulera les 19, 20 et 21 juin dans le parc de la Chênaie avec une vingtaine de groupes, un nouveau village d'artisans et une programmation variée allant des guinguettes aux DJ sets.

La première édition a été largement plébiscitée par le public comme par les partenaires, et ce deuxième rendez-vous se veut encore plus grand. La scène ouverte sera élargie à deux après-midi, samedi et dimanche, et les artistes amateurs auront la possibilité de se produire sur la grande scène avec le même équipement que les pros.

Des têtes d'affiche professionnelles, des concerts live et des DJ sets sont annoncés par les organisateurs, dont des groupes tels que The Show, OK Jo ou encore Le Bal Lurette. La billetterie est en ligne via Les DJ Shere Khan, Les Frères Jackfruit et DJ Tentacule inviteront le public à danser jusqu'au bout de la nuit.

Les enfants pourront profiter de leur fête avec une boum dédiée le samedi à 18 h 15, tandis que les adultes pourront se régaler avec des DJ sets et des concerts live. La Grande fête de la musique s'accompagne également de la création du village de la Grande fête de la musique avec des stands d'artisans, de créateurs et de commerçants. Côté restauration, les food trucks aux saveurs variées et le Médubar permettront à tous de passer trois soirées festives





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