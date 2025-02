La Grande Distribution Française en Mutation : Un Paysage en Pleine Transformation

Cet article explore les récentes mutations du marché de la grande distribution en France, marquées par la disparition d'enseignes historiques et la consolidation du pouvoir des grands groupes. Le rachat de l'empire Casino par d'autres distributeurs, comme Carrefour et Intermarché, a entraîné un remodelage du paysage, avec de nombreux magasins changeant d'enseigne. Le texte analyse les stratégies des différents acteurs, leurs ambitions et les défis à relever dans un contexte de concurrence accrue.

Vous vous souvenez de Mamouth, Euromarché, Shopi, Codec ou Montlaur ? Toutes ces enseignes de la grande distribution ont disparu depuis longtemps, victimes des alliances et des rachats. La grande distribution française s'était finalement organisée autour de six grands groupes : E.Leclerc , Carrefour , Intermarché , Coopérative U, Auchan et Casino .

Mais Casino, lourdement endetté, a été contraint de démanteler son empire et de vendre ses supermarchés et ses hypermarchés, malgré ses 125 ans d'existence. 582 magasins ont changé d'enseigne au cours des deux dernières années, un record. Casino a cédé 294 supermarchés Casino et hypermarchés Géant à Intermarché, 96 à Auchan et 25 à Carrefour. 13 000 salariés ont changé d'employeur, les clients des magasins ont dû s'adapter aux nouveaux rayons et les trois distributeurs ont conquis de nouveaux territoires. En Occitanie, par exemple, Auchan gère un deuxième hypermarché dans l'agglomération toulousaine (Fenouillet après Balma-Gramont) et Carrefour a pu s'implanter à Tarbes et Albi. En parallèle, le groupe Carrefour a poursuivi son expansion à travers d'autres opérations financières. Carrefour s'est emparé de 60 hypermarchés Cora et de 115 supermarchés Match, principalement situés dans le Nord et l'Est de la France. Cette opération, évaluée à 1,05 milliard d'euros, a intégré 22 000 nouveaux salariés. 'Carrefour réalise sa plus grande opération en France depuis plus de 20 ans', s'était félicité le PDG Alexandre Bompard dans un communiqué le 1er juillet 2024. Mais ce n'est pas tout. Carrefour a ou va apposer ses couleurs depuis le 1er février 2025 sur 92 supérettes franchisées en région Occitanie. Ces magasins exploités par le groupe Puig & Fils sous les marques Petit Casino, Vival et Spar deviendront des Carrefour City, Carrefour Express ou Proxi. Ils emploient 500 personnes. Dans ce contexte concurrentiel de la grande distribution, la Coopérative U (Super U, Hyper U, U Express) entend bien se démarquer. Super U a repris trois magasins de la coopérative suisse Migros à Thoiry (Ain), Etrembières et Neydens (Haute-Savoie) et 183 supermarchés du groupe Schiever originaire de Bourgogne. La Coopérative U devrait ainsi dépasser le cap des 1800 magasins en France cette année grâce aux changements d'enseignes. Pour toutes les enseignes, au-delà du prix de rachat des magasins et de la reprise du personnel, de lourds frais sont à engager pour transformer les supermarchés rachetés et fidéliser la clientèle. Pourtant, un an après le rachat, Intermarché envisage de fermer les magasins les moins rentables. La Lettre M affirme que les Mousquetaires prévoient de fermer 28 magasins. L'enseigne a démenti ces informations. Cependant, Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, cite le cas d'un premier magasin concerné à Marseille Prado. Cet ex-Casino transformé en Intermarché va prochainement devenir un Lidl. Globalement, 177 supermarchés ont fermé leurs portes en France en 2024, selon Olivier Dauvers. Dans ce paysage de la grande distribution en pleine transformation, le patron d'Intermarché Thierry Cotillard estime dans Le Figaro qu'avec le rachat des ex-Casino, 'nous avons récupéré l'équivalent de seize ans de développement'. Carrefour, avec le rachat de Cora et Match, vise une augmentation de 2,4 % de part de marché. Quant à Super U, il vise 15 % de parts de marché en 2030. Toute cette agitation ne fait pas trembler le leader de la grande distribution en France : E.Leclerc. Ses 660 magasins lui permettent de réaliser une part de marché de 24,1 %. Un quart des consommateurs français y fait ses courses. Intermarché occupe la seconde place à 16,5 % suivie par Carrefour 3e à 11,7 %. Viennent ensuite les magasins U 4e à 11,2 %, Lidl 5e à 8,1 %, Carrefour market 6e à 6,6 %, Auchan 7e à 6,4 % et Aldi 8e à 2,9 %, selon l'étude Kantar P1 publiée le 11 février





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Grande Distribution France Carrefour Intermarché Casino E.Leclerc Réorganisation Consolidation Concurrence Transformation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Grande Distribution: Les Géants du Commerce S'Allient pour Soutenir l'Agriculture FrançaiseLors du Salon de l'Agriculture, plusieurs patrons de la grande distribution, dont Alexandre Bompard (Carrefour), Thierry Cotillard (Mousquetaires/Intermarché) et Dominique Schelcher (Coopérative U), se réuniront pour annoncer des actions en faveur de l'agriculture française. Cette initiative, menée à l'appel de Karine Le Marchand, animatrice de M6 et soutiens reconnue du monde agricole, vise à répondre aux critiques constantes des agriculteurs concernant les pratiques de la grande distribution.

Lire la suite »

La TNT française en mutation : D8 et NRJ12 disparaissentD8 et NRJ12, deux chaînes emblématiques de la TNT française, disparaissent à la suite du renouvellement de leur fréquence par l'Arcom. Face à la concurrence des plateformes de streaming et aux nouvelles habitudes de consommation, l'Arcom privilégie de nouveaux acteurs proposant des contenus variés. Réels TV et Ouest-France TV prendront leur place dès le 1er mars 2025.

Lire la suite »

Grande Distribution et Agriculture : Une Rare Réunion au Salon de l'AgricultureCinq grands acteurs de la grande distribution française, dont Carrefour, Intermarché et U, se réuniront pour une conférence de presse rare au Salon de l'agriculture, à l'initiative de Karine Le Marchand. Objectif : présenter des actions pour soutenir l'agriculture française, face aux critiques constantes du monde agricole.

Lire la suite »

Grande distribution : les petites habitudes à changer pour faire des économiesDans un contexte économique tendu, faire des économies au supermarché devient une priorité pour de nombreux foyers. En modifiant légèrement ses habitudes d'achat et en prenant le temps de bien choisir ses produits, il est possible de réduire considérablement sa facture annuelle.

Lire la suite »

Grande braderie solidaire pour les personnes en grande précarité à l'AdejoUn grand local à Nîmes, occupé par l'Adejo, a servi de cadre à une grande braderie solidaire le 5 février. Des étudiants en formation d'éducatrice spécialisée ont mis à profit leur stage pour organiser cet événement et récolter des dons de particuliers, pharmacies et organismes sociaux.

Lire la suite »

Le Grand Prix du Festival de la BD d'Angoulême décerné à la Française Anouk RicardL'autrice de 54 ans s'est fait notamment connaître en publiant 'Anna et Froga' et 'Commissaire Toumi'.

Lire la suite »