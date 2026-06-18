La grand-mère de Gus Lamont, Josie Murray, va s'exprimer pour la première fois sur la disparition de son petit-fils de quatre ans. L'enfant a disparu le 27 septembre 2025 à Oak Park Station, en Australie méridionale, et malgré des recherches intensives, aucune trace n'a été retrouvée.

La grand-mère de Gus Lamont va briser le silence sur la disparition de son petit-fils de quatre ans. Josie Murray , la grand-mère du petit garçon, va s'exprimer pour la première fois sur l'affaire qui a mystifié les enquêteurs depuis neuf mois.

L'enfant a disparu le 27 septembre 2025 à Oak Park Station, en Australie méridionale, et malgré des recherches intensives, aucune trace n'a été retrouvée. La police privilégie la piste criminelle et les grands-parents de Gus ont décidé de cesser de coopérer avec les forces de l'ordre.

La grand-mère de Gus va révéler le poids des neuf derniers mois, notamment la douleur d'avoir été identifiée comme une suspecte clé et le moment qui la hante encore le jour de la disparition du petit garçon. L'interview exclusive sera diffusée à la télévision australienne dimanche soir et pourrait apporter des réponses aux nombreuses questions que l'on se pose sur la disparition de Gus.

La police aurait peut-être manqué des indices potentiels lors de l'enquête et la grand-mère de Gus va évoquer ces indices potentiels. La disparition de Gus Lamont reste un mystère et la famille espère toujours des nouvelles du petit garçon de quatre ans





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