La Graisse Abdominale, Un Risque Pour Le Cancer, Selon Le Dr Mark Hyman

Le Dr Mark Hyman, médecin et chercheur américain, met en lumière le lien étroit entre notre alimentation, la graisse abdominale et le risque de cancer. Il souligne l'importance de réduire la consommation de sucre et d'amidon, d'éviter les toxines environnementales et de pratiquer une activité physique régulière pour se protéger contre cette maladie.

Le cancer est indéniablement lié à notre alimentation. Le docteur et chercheur américain Mark Hyman a alerté les téléspectateurs de GB News sur les habitudes alimentaires et l'impact de la graisse abdominale sur le risque de développer un cancer. La graisse abdominale , celle accumulée au niveau de l'abdomen, est non seulement inesthétique mais représente également un danger pour la santé cardiovasculaire.

Selon le Dr Hyman, elle serait également impliquée dans l'apparition de certains types de cancer. L'expert met en avant la consommation de sucre et d'amidon comme principaux facteurs de risque.Le Dr Mark Hyman explique qu'il existe trois stratégies clés pour se protéger contre le cancer : réduire sa consommation de sucre et d'amidon, éviter les toxines environnementales et pratiquer une activité physique régulière. Plus ces mesures sont prises tôt, plus les risques de développer un cancer sont réduits, selon le Dr Hyman. « Les deux principaux facteurs sont l'alimentation et les toxines », a déclaré le Dr Hyman. Deux domaines clés où chacun peut prendre le contrôle de sa santé. Le Dr Hyman identifie la consommation de sucre et d'amidon comme principaux contributeurs au risque de cancer, via la résistance à l'insuline. « Cette graisse abdominale devient une véritable usine à cancer. Les cancers du pancréas, du sein, du côlon, de la prostate et d'autres sont liés à ce phénomène de résistance à l'insuline », averti le médecin. Cette résistance à l'insuline peut altérer la capacité du foie à traiter efficacement les graisses.Selon le Dr Hyman, les toxines environnementales constituent un autre risque important de cancer. « Depuis le siècle dernier, nous avons été exposés à 80 000 nouveaux produits chimiques et beaucoup d'entre eux n'ont pas été testés pour leur sécurité », a-t-il révélé. Cette augmentation continue de l'exposition aux produits chimiques représente une préoccupation majeure pour la santé publique et souligne l'importance de minimiser l'exposition aux toxines environnementales. Le Dr Hyman souligne également l'importance de l'exercice physique pour prévenir le cancer. « L'exercice réduit l'inflammation et la résistance à l'insuline et aide à prévenir le cancer, c'est pourquoi il est vraiment important », déclare-t-il. Le médecin a noté que même une activité modérée peut faire la différence. « Une demi-heure de marche, même après le dîner, même une simple marche de 15 ou 20 minutes après le dîner peut réduire votre risque global », a-t-il ajouté.





