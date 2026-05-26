La graine de courge : un allié naturel pour la constipation

La constipation est un trouble digestif très fréquent, généralement lié à de mauvaises habitudes de vie. La graine de courge offre une double action unique grâce à son profil en fibres, permettant de relancer le transit et de retrouver un confort intestinal durable.

Difficultés à évacuer les selles, ballonnements et douleurs abdominales gâchent régulièrement le quotidien de nombreuses personnes. Souvent taboue, la constipation est pourtant un trouble digestif très fréquent, généralement lié à de mauvaises habitudes de vie.

Heureusement, de petits ajustements nutritionnels permettent de relancer la machine en douceur. Parmi les alliés naturels les plus performants, la graine de courge s'impose comme une solution de choix pour retrouver un confort intestinal durable. Le double pouvoir des fibres pour relancer le transi





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