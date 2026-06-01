La Google Pixel Watch 4 est disponible à -20% jusqu'à ce soir

La Google Pixel Watch 4 est la dernière montre connectée de la marque, qui bénéficie d'un code promo jusqu'à ce soir pour passer de 399 euros à 319 euros.

La Google Pixel Watch 4 est la dernière montre connectée de la marque, qui bénéficie d'un code promo jusqu'à ce soir pour passer de 399 euros à 319 euros.

En octobre 2025 est sortie la Google Pixel Watch 4, nouvelle version de la montre connectée Google Pixel. Au programme : pas mal de nouveautés et une nette évolution par rapport à la montre précédente, notamment au niveau de l'écran et de la puce qui l'anime. Avec aussi un cheval de bataille en matière d'intelligence artificielle puisqu'on passe de l'assistant Google à Gemini, avec notamment la fonction de suivi cardiaque Actua 360 lumineux et 10 % plus grand.

Pour la fiabilité de son capteur de suivi cardiaque. La Google Pixel Watch 4 est affichée à 399 euros sur le Google Store. En rentrant le code promo SPRING2026 dans le panier, la montre passe à 319 euros. Si l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, vous pouvez jeter un coup d'œil ci-dessous pour trouver d'autres offres concernant la Pixel Watch 4.

Le tableau s'actualise automatiquement. La Google Pixel Watch 4 marque un vrai tournant si vous avez connu les montres connectées Google précédentes. Ces dernières ont souvent été critiquées pour leurs bordures d'écran trop épaisses et leur autonomie limitée. Bon, sur ce point, Google n'a pas fait de miracles, mais a quand même fait des progrès en la matière.

L'une des nouveautés, c'est donc l'écran Actua 360 AMOLED LTPO bombé qui permet de gagner 10 % de surface active avec enfin des bordures réduites. L'un des autres atouts de cet écran est sa luminosité qui peut atteindre 3 000 nits en pic, ce qui la rend lisible en plein soleil. Cette luminosité peut baisser jusqu'à 1 nit pour ne pas se faire éblouir la nuit par un appui malencontreux.

Il y a aussi le mode Always-on toujours disponible avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 60 Hz pour ne pas trop pomper sur la batterie. Dans la Pixel Watch 4, on retrouve une puce Snapdragon W5 Gen 2, pour la première fois au monde, ce qui lui permet de tourner sous Wear OS 6.0 et de proposer une expérience fluide et réactive. Et surtout : Gemini vient remplacer Google Assistant.

Vous pouvez lui faire des requêtes complexes, la montre va vous répondre quasiment instantanément. Sans compter qu'elle est compatible avec des centaines d'applications tierces. Du côté de l'autonomie, vous pouvez compter sur elle pendant environ 30 heures avec l'écran toujours allumé, avec une charge rapide qui permet de retrouver 50 % d'autonomie en 15 minutes. Les capteurs sont plutôt bons, notamment le suivi cardiaque.

Sinon, elle comprend un GPS double fréquence avec Galileo et GLONASS, mais aussi un cardiofréquencemètre optique multi-chemins, un ECG, un capteur SpO2 et un capteur de température cutanée, en plus du reste. Pour comparer la Google Pixel Watch 4 avec d'autres, même si celle-ci est sur la première marche du podium





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