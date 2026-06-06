Une vague d'incendies volontaires visant 20 points d'apport volontaire du SMD3 en Dordogne, avec des dégâts atteignant les 50 000 euros.

La gestion des ordures ménagères en Dordogne est devenue un sujet brûlant, avec une vague d'incendies volontaires visant 20 points d'apport volontaire du SMD3 . Les dégâts ont atteint les 50 000 euros, et le président du SMD3 , Pascal Protano , voit dans ces actes l'expression d'une rage d'une minorité d'usagers.

Il pointe également du doigt la responsabilité de certains collectifs et élus qui cherchent à souffler sur les braises. Le service est perturbé dans les secteurs concernés, et les riverains doivent aller déposer leurs déchets bien plus loin de chez eux, ce qui sature les installations voisines et oblige le SMD3 à réorganiser ses tournées. Face à cette série noire, le SMD3 affirme déposer plainte systématiquement après chaque sinistre





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