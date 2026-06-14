La commune de Villeveyrac, dans le bassin de Thau, a anticipé les problèmes de gestion de la ressource en eau en se raccordant à Aqua Domitia. Les agriculteurs utilisent des systèmes d'irrigation raisonnés et partagent les informations sur les besoins de la plante et les moyens d'irrigation.

La gestion de la ressource en eau est au cœur des préoccupations des agriculteurs de Villeveyrac , dans le bassin de Thau. La commune a anticipé en se raccordant à Aqua Domitia , un programme de sécurisation des besoins en eau qui conjugue les ressources du Rhône et les ressources locales de Montpellier à Narbonne.

Les agriculteurs ont conscience que la ressource n'a jamais été aussi précieuse et qu'elle peut se raréfier assez vite. Ils utilisent des systèmes d'irrigation raisonnés et partagent les informations sur les besoins de la plante et les moyens d'irrigation. Le domaine Les 3 Mazets conduit une viticulture naturelle sur sol vivant, plaçant l'agroécologie et la gestion de la ressource en eau au cœur de sa démarche.

Les élus locaux plaident pour des retenues d'eau pour pouvoir irriguer les terres agricoles et freiner l'eau sur tout le cheminement des cours d'eau. Les agriculteurs sont conscients qu'il faut utiliser l'eau au mieux et partagent les informations sur les besoins de la plante et les moyens d'irrigation





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