La Géolocalisation des Enfants : Un Engouement Grandi Après le Génocide de Louise

L'histoire tragique de Louise a mis en lumière l'utilisation de la géolocalisation par les parents pour surveiller les déplacements de leurs enfants. Un engouement pour les applications mobiles et les Airtags s'observe, notamment à l'entrée au collège. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la sécurité et le respect de la vie privée des enfants.

Selon les informations du procureur d'Evry, la mère de Louise a découvert que le téléphone de sa fille était éteint en consultant l'application Family Link vers 14h10 pour la géolocaliser. Cet événement tragique a mis en lumière l'utilisation de la géolocalisation dans les familles. Les parents de jeunes enfants et adolescents s'interrogent sur l'utilisation de la géolocalisation , que ce soit via des applications mobiles ou des Airtags (petit GPS d'Apple).

Une enquête Ipsos réalisée en 2022 pour l'Observatoire de la Parentalité et de l'éducation numérique et l'Unaf révèle que quatre parents sur dix ont déjà utilisé un logiciel espion pour surveiller leur enfant. Jessy, une mère particulièrement touchée par l'histoire de Louise, utilise une application pour suivre les déplacements de sa fille de 11 ans depuis son entrée en classe de sixième. Elle a opté pour une version payante qui lui permet non seulement de suivre les déplacements de sa fille en temps réel, mais aussi d'entendre le son capté par son téléphone. Pour Jessy, la sécurité de son enfant « n'a pas de prix ». Sur TikTok, Mary_prdr2, une influenceuse spécialisée dans la parentalité suivie par de nombreux parents, constate un engouement croissant pour ces dispositifs de géolocalisation, notamment à l'entrée au collège, vers 10 ans. Cependant, Mary_prdr2 note un déclin de l'utilisation des Airtags au profit des applications « espion ». Jessy, bien que soulagée par l'utilisation de ces outils, insiste sur l'importance de ne pas tomber dans la « psychose » ou un contrôle « malsain ». Elle a eu une discussion ouverte avec sa fille pour lui expliquer les raisons de cette surveillance, et sa fille l'a comprise et même rassurée. Jessy utilise la fonctionnalité de localisation quotidiennement uniquement pour savoir quand sa fille sort du collège, et elle accède à la géolocalisation uniquement en cas de mauvais pressentiment. Un jour, lorsque sa fille a tardé à rentrer d'une balade à vélo, Jessy a constaté une localisation anormale et, en utilisant le dictaphone de l'application, elle a découvert qu'un groupe de garçons empêchait sa fille de rentrer. Jessy a pu appeler sa fille et demander aux garçons de partir. Bien que cette histoire ait bien fini, Jessy est consciente que les traceurs ne font pas de miracles, comme le rappelle tragiquement la mort de Louise. Elle souligne que ces outils peuvent lui permettre de gagner du temps en cas de danger, mais ne peuvent pas empêcher un inconnu de faire du mal à sa fille.





