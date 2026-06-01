La gendarmerie poursuit ses recherches pour retrouver Lyhanna, 11 ans, portée disparue depuis le vendredi 29 mai près de son collège. La chanteuse Céline Dion ajoute 10 nouvelles dates à la Paris La Défense Arena pour 2027.

La gendarmerie poursuit ses recherches dans le Gers , ce lundi 1er juin, pour tenter de retrouver Lyhanna , 11 ans, portée disparue depuis le vendredi 29 mai près de son collège.

Les recherches menées par la gendarmerie continuent de monter en puissance, assure ce lundi 1er juin le commandant Philippe de la Frocade, de la gendarmerie de Fleurance. On est dans une logique de continuer notre montée en puissance, d'aller toujours plus fort et d'engager toujours plus de moyens. On sait que le temps passe, c'est le principal ennemi dans toute affaire de disparition de personne, a expliqué le commandant Philippe de la Frocade lors d'un point presse.

La mère de Lyhanna, l'adolescente disparue dans le Gers, témoigne. La chanteuse Céline Dion ajoute 10 nouvelles dates à la Paris La Défense Arena pour 2027. Emmanuel Macron annonce que l'armée française a arraisonné un nouveau pétrolier en provenance de Russie. Le PSG célèbre son deuxième sacre en Ligue des champions.

La hausse du Smic, l'ouverture des guichets pour les aides carburants et la baisse du prix repère du gaz sont les principales nouvelles de ce lundi 1er juin. Céline Dion sera aussi en concert en 2027





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