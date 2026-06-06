Le black and tan coonhound, un chien au pelage noir et feu, est désormais utilisé dans certaines unités cynophiles pour la recherche de personnes disparues.

La gendarmerie nationale explore de nouvelles options pour la recherche de personnes disparues . Le black and tan coonhound , un chien au pelage noir et feu, est désormais utilisé dans certaines unités cynophiles .

Connu pour ses capacités olfactives, ce chien est régulièrement mobilisé dans des affaires de recherche. Le major Bruno Mourier, référent national de la piste froide, estime que le black and tan coonhound est un dérivé du Saint-Hubert, la race de référence dans la recherche de personnes disparues. Le black and tan coonhound est plus léger et plus agile que le Saint-Hubert, ce qui le rend plus adapté aux zones escarpées ou montagneuses.

Il est utilisé pour les missions de piste froide, c'est-à-dire la recherche d'une trace laissée par une personne plusieurs jours après son passage. Le major Bruno Mourier estime que le black and tan coonhound peut être particulièrement efficace dans les 24 heures suivant une disparition. Le premier black and tan coonhound a fait son entrée à la gendarmerie nationale en 2023 et a suivi une longue formation avant l'obtention d'une validation opérationnelle en 2025.

Il est aujourd'hui basé en région parisienne et peut être amené à travailler en Bretagne, dans les Vosges ou les Hauts-de-France. Un autre black and tan coonhound est basé en Loire-Atlantique et tous sont en phase d'expérimentation





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