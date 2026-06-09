La gauche française se prépare à la présidentielle 2027, mais le flou règne sur les candidatures. Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, met la pression sur les écologistes et les communistes pour qu'ils se rangent derrière lui.

La gauche française se prépare à la présidentielle 2027 , mais le flou règne sur les candidatures. Jean-Luc Mélenchon , leader de La France insoumise, met la pression sur les écologistes et les communistes pour qu'ils se rangent derrière lui.

Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, s'est présenté comme un candidat qui fédère la gauche non mélenchoniste. Raphaël Glucksmann, leader de Place publique, organise son premier meeting samedi à Aubervilliers et est parmi les mieux placés, fort de ses 14 % aux dernières élections européennes.

L'absence d'un candidat naturel dans le périmètre de la gauche non mélenchoniste a aiguisé les ambitions : l'ancien président François Hollande, l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve et le député Jérôme Guedj ont indiqué se préparer ou se sont déjà déclarés candidats. Au sein du Parti socialiste, le premier secrétaire Olivier Faure ne s'est pas encore déclaré, mais beaucoup lui prêtent des ambitions présidentielles.

La primaire de la gauche et des écologistes est programmée le 11 octobre, avec la participation de Marine Tondelier, Clémentine Autain et François Ruffin. Certains menacent de maintenir leur candidature si la primaire n'avait pas lieu. L'Union démocratique bretonne et le Parti communiste sont également concernés par les candidatures. La gauche française se retrouve ainsi dans un chaos qui profite au leader de La France insoumise





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