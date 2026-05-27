La gauche française est en quête d'un candidat pour la présidentielle de 2027, mais les autres candidats potentiels peinent à se faire connaître. Le tournoi de tennis de Roland-Garros est confronté à des températures record, provoquant des conditions de jeu inhabituelles.

Une partie de la gauche française n'est pas satisfaite du candidat Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027 , mais les autres candidats potentiels peinent à se faire connaître.

Le tournoi de tennis de Roland-Garros est confronté à des températures record, provoquant des conditions de jeu inhabituelles. En Bretagne, en Normandie et dans les Pays de la Loire, huit départements sont en alerte orange canicule. La maladie d'Ebola a ressurgi en République Démocratique du Congo, ce qui inquiète l'Organisation mondiale de la Santé. Le Festival de Cannes est en ébullition cette année, avec un vent de révolte qui menace de boycotter les 600 signataires d'une tribune anti-Bolloré.

Deux enfants de 4 et 5 ans ont été retrouvés abandonnés au Portugal, et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé un projet de loi sur l'imprescriptibilité des viols sur mineurs. Le tournoi de tennis de Roland-Garros 2026 a débuté, mais les organisateurs sont confrontés à des problèmes de répartition des millions d'euros générés par les tournois du Grand Chelem.

Édouard Philippe est sous le coup d'une enquête du Parquet national financier pour favoritisme et détournement de fonds publics





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