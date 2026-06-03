La garde à vue des trois agents de l'ONF arrêtés pour le mégafeu de l'Aude prolongée

Les gendarmes de la section de recherches (SR) de Montpellier prolongent la garde à vue des trois agents de l'Office national des forêts (ONF) arrêtés pour le mégafeu de l'Aude. Dix mois après l'incendie du siècle qui avait ravagé 11 000 hectares dans les Corbières, les enquêteurs se demandent si ces agents ont pu provoquer l'incendie avec un mégot de cigarette.

Les gendarmes de la section de recherches (SR) de Montpellier prolongent la garde à vue des trois agents de l'Office national des forêts ( ONF ) arrêtés pour le mégafeu de l' Aude .

Dix mois après l'incendie du siècle qui avait ravagé 11 000 hectares dans les Corbières, les enquêteurs se demandent si ces agents ont pu provoquer l'incendie avec un mégot de cigarette. Le sort réservé aux trois agents de l'ONF placés en garde à vue depuis mardi matin par les gendarmes de la SR de Montpellier reste incertain.

Ils ont été convoqués et auditionnés sans relâche pour déterminer ou non leur implication dans le mégafeu des Corbières, l'incendie du siècle, qui avait ravagé dans l'Aude plus de 11 000 hectares et 63 maisons début août 2025. Et dans lequel une sexagénaire avait péri, retrouvée sans vie dans sa maison ravagée par les flammes, à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Depuis le sinistre et l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Montpellier compétent, pour 'destruction involontaire ayant entraîné la mort', les gendarmes travaillent à retrouver le ou les auteurs. Car la piste d'origine naturelle a été exclue. Sur place, les techniciens de la cellule de recherche des causes et des circonstances des incendies (RCCI), ont réussi à localiser très précisément le point d'éclosion de l'incendie et nous avions calculé qu'il se situerait à 8 m de la route.

De même, aucune trace d'hydrocarbure n'a été retrouvée. À force de recoupements et d'investigations, comme nous le révélions mardi soir, la SR exploite la piste de cette patrouille de l'ONF et d'un possible jet de mégot ayant provoqué l'incendie





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