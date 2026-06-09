La future barre des tâches de Windows 11 se précise, et elle pourrait faire mieux que celle de Windows 10

Microsoft promet de rendre la barre des tâches de Windows 11 personnalisable dans une prochaine mise à jour. Pour l'instant, le logiciel ExplorerPatcher permet de restaurer l'ergonomie de Windows 10.

Microsoft promet de rendre la barre des tâches de Windows 11 personnalisable dans une prochaine mise à jour. Pour l'instant, le logiciel ExplorerPatcher permet de restaurer l'ergonomie de Windows 10.

La barre des tâches de Windows 11 a été critiquée pour son incapacité à être déplacée, la disparition des libellés des fenêtres et le menu contextuel amputé au clic droit. ExplorerPatcher réaffiche les libellés des fenêtres, cesse de regrouper les icônes, déplace la barre en haut ou sur les côtés et restaure des comportements que Microsoft avait retirés. Le menu Démarrer et l'explorateur de fichiers profitent du même traitement.

Le projet, porté par le développeur valinet et hébergé sur GitHub, rassemble plus de trente-deux mille étoiles et est considéré comme l'un des utilitaires de personnalisation les plus suivis de l'écosystème Windows. ExplorerPatcher est open source sous licence GPL, gratuit et entièrement réversible, ce qui signifie que l'utilisateur peut revenir à l'interface d'origine en le désinstallant ou en désactivant une option. Le projet suit de près les versions de Windows et chaque release vise un build précis.

La dernière en date cible le build 26100, soit la mise à jour 24H2, et les versions suivantes de cette lignée. Il faut donc choisir la release qui correspond à votre build, avec une réserve à connaître : une grosse mise à jour de Windows peut désactiver l'outil le temps que le développeur publie la version adaptée. Ce travail d'entretien tombe à point nommé, car Microsoft, de son côté, fait peut-être bouger les lignes.

L'éditeur apour la barre des tâches et le menu Démarrer, au point que Windows 11 pourrait finir par faire mieux que Windows 10. En attendant que ces réglages arrivent en version stable, ExplorerPatcher reste la meilleure option pour restaurer l'ergonomie de Windows 10





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