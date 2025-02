La Frustration de Guardiola après la Défaite contre le Real Madrid

Pep Guardiola, entraîneur du Manchester City, a visiblement été frappé par la défaite à domicile contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Ses nouvelles griffures faciales témoignent de son impuissance et de la frustration croissante qui le rongent.

Mardi, lors du match aller de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid (2-3), Pep Guardiola a visiblement éprouvé une nouvelle frustration, se mutilant le crâne, comme le suggèrent les nouvelles griffures sur son visage. Même si ces blessures ne sont pas aussi impressionnantes que celles observées après le match nul contre le Feyenoord Rotterdam (3-3) en novembre, elles témoignent de l'impuissance du manager des Citizens.

Guardiola, qui n'a pas commenté ces blessures auto-infligées, a exprimé toute son impuissance lors de son analyse à Movistar+. 'Nous avions un bon résultat et nous l'avons laissé filer', a-t-il déploré. 'Oui, ce match est un résumé de ce qui nous arrive dans cette campagne. Et si quelque chose arrive plusieurs fois, c'est parce que je ne trouve pas la solution. C'était l'année où le Real Madrid était à son meilleur niveau à l'Etihad, mais nous avions un bon résultat et nous l'avons laissé filer. C'est vrai qu'ils se sont créé plus d'occasions que jamais ici, mais je pense que dans l'ensemble, c'était un match serré. Comme cela nous est arrivé plusieurs fois cette année, je ne vais pas dire que nous avons perdu, car il semble que l'adversaire n'a rien fait, mais nous avons laissé filer la victoire.' Son équipe a mené au score à deux reprises avant d’être rejointe à chaque fois et même dépassée par un dernier but de Jude Bellingham dans le temps additionnel (90e+2). Après son aveu d’échec, le Catalan a reconnu un résultat plutôt logique. 'Ils étaient généralement meilleurs avec le ballon et nous, nous étions angoissés. Mais cela s’est produit plusieurs fois au cours de l’année et cela nous a beaucoup pénalisés.'Manchester City tentera de renverser le sort de cette double confrontation mercredi prochain (19 février) en Espagne mais doit d’abord se remettre de ce nouveau coup de massue. 'Nous devons récupérer mentalement car le coup de cette défaite est dur, mais nous verrons ce que nous pouvons faire pour ajuster l'équipe et nous essaierons certainement au match retour', a-t-il promis.





