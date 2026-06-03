La France, terre de formation des joueurs de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026 se tiendra du 14 juin au 19 juillet, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. 48 nations, 1248 joueurs, un record. Et parmi eux, 99 partagent un même lieu de naissance: la France. RMC Sport s'est intéressé au lieu de formation de ces joueurs.

La Coupe du monde 2026 se tiendra du 14 juin au 19 juillet, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. 48 nations, 1248 joueurs, un record.

Et parmi eux, 99 partagent un même lieu de naissance: la France. RMC Sport s'est intéressé au lieu de formation de ces joueurs. Vingt-six joueurs porteront le maillot bleu cet été durant cette Coupe du monde 2026. Et parmi la liste des joueurs appelés par.

Les 76 autres défendront une douzaine de sélections. À titre de comparaison, 37 internationaux nés en France avaient pris part à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon une analyse réalisée par Jaime F. Macias, vérifiée par RMC Sport, 8% des participants de cette Coupe du Monde 2026 sont donc nés sur le sol français.

Parmi les grands noms qui ne disputeront pas le Mondial avec le maillot tricolore, on retrouve Ryad Mahrez (Algérie), né à Sarcelles, Moussa Niakhaté (Sénégal), né à Roubaix, Naître en France est une chose, y être formé en est une autre. Et là encore, le pays écrase la concurrence. Sur ces 99 joueurs nés en France, la quasi-totalité a appris le football dans un club français. Le classement par région ne souffre aucune discussion.

L'Île-de-France domine avec 30 joueurs formés, loin devant les Hauts-de-France (11), le Grand Est (9), l'Auvergne-Rhône-Alpes (8) et la Normandie (7). Suivent la Bretagne (6), puis l'Occitanie, les Pays de la Loire et PACA (4 chacune). La Corse, elle, ferme la marche avec zéro. Quelques-uns ont filé se former ailleurs.

Les frères Théo et Lucas Hernandez nés à Marseille ont grandi à Madrid, Aymeric Laporte à Bilbao. À noter que Brice Samba né à Linzolo au Congo a été formé à l'ALM Évreux JDG puis au Havre AC. L'Île-de-France, star de la Coupe du monde. À elle seule, la région capitale pèse près d'un tiers de tous les formés français du Mondial.

Le plus grand vivier de talents au monde n'est pas un mythe. De Paris au Val-de-Marne, en passant par l'ensemble des départements franciliens, ils seront donc 30 joueurs formés en Île-de-France à fouler les pelouses lors de cette Coupe du monde 2026. Une donnée qui ne peut que réjouir les éducateurs et formateurs de la région, tant l'Île-de-France continue d'alimenter les sélections du monde entier en joueurs de très haut niveau.

Dans le détail, un département rafle la mise: les Yvelines, avec 8 joueurs. Un score gonflé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, installé à Saint-Germain-en-Laye puis à Poissy, qui a sorti sept de ces internationaux, parmi lesquels Kylian Mbappé n'est même pas comptabilisé puisqu'il a débuté à Bondy et a été formé à Monaco. Juste derrière, la Seine-Saint-Denis et ses sept joueurs rappelle son statut de pépinière.

C'est à Bondy que Mbappé et William Saliba ont tapé leurs premiers ballons. Paris intra-muros, lui, n'en compte que 4, tous passés par le Paris FC. À la Coupe du monde 2026, ces 30 joueurs ayant débuté en région parisienne raconteront chacun une histoire différente, mais toutes prennent racine sur des terrains à quelques kilomètres les uns des autres, la plupart ayant débuté en street football ou bien sur les fameux synthétiques à boules noires de la région parisienne. Momo!

, quand Kylian Mbappé appelle Mohamed Sanhadji, l'officier de sécurité des Bleus, pour prendre la pose avec Emmanuel Macron, Real Madrid: De nouvelles stars vont arriver, Florentino Perez promet un mercato spectaculaire en cas de réélection à la présidence, Bien fait pour eux: Dugarry allume les bidons d'Arsenal, qui n'ont pas créé quoi que ce soit lors de la finale face au PSG, Enormément touchée: on a retrouvé Mireille, la dame de 90 ans escortée et acclamée par de jeunes supporters du PSG pendant les célébrations à Paris, Coupe du monde 2026: Bulle de 21 jours, mesures, craintes...

Comment le virus Ebola impacte la préparation de la RD Congo, les joueurs français de la Coupe du monde 2026 ont tous été formés en France, mais pas nécessairement dans la région où ils sont nés





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