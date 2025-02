La France sous l'emprise d'une goutte froide : pluie et neige prévues toute la semaine

La pluie continue de tomber sur la France, avec de nouveaux épisodes pluvieux prévus tout au long de la semaine. Une goutte froide est responsable de cette situation, entraînant des chutes de neige en montagne et des averses sur le pourtour méditerranéen. La prochaine période de calme est attendue pour le week-end du 15 février.

La pluie continue de tomber sans relâche. Cette semaine, la région sera confrontée à de nouveaux épisodes pluvieux. La prochaine période de calme est prévue pour le week-end du 15 février. D\u00e0 présent, il est recommandé de sortir avec des vêtements imperméables. De lundi à mercredi midi, des averses sont attendues dans l'Hérault, le Gard, l'Aveyron et la Lozère. À l'image du week-end écoulé, le pourtour méditerranéen restera souvent nuageux et pluvieux en raison du vent marin.

La journée de mardi pourrait offrir une brève période de calme avant de nouvelles perturbations, prévient La Chaîne météo. Cette situation pourrait être appréciée par les amateurs de ski : « Ce type de temps devrait perdurer toute la semaine. Il y aura bien sûr des périodes de répit qu'il faudra saisir au jour le jour. En montagne, cela donnera de fréquentes chutes de neige, dont l'altitude atteindra généralement 1 400 m. » De plus, « sur les Pyrénées, les perturbations passeront à la neige dès 1 400 m en général. » Sur son compte X, le météorologue Guillaume Séchet explique que cette humidité persiste à cause d'une goutte froide. Surplombée par cette masse d'air froid massive, la France risque de voir tomber la pluie toute la semaine. Cependant, il est important de noter qu'une goutte froide s'est détachée du système dépressionnaire. Cela rend les perturbations qu'elle entraîne plus imprévisibles. Pour demain, quelques départements du sud-ouest, ainsi que la Normandie, la Bretagne et les Hauts-de-France, sont maintenus en vigilance jaune neige verglas. De plus, la Somme reste en alerte orange, en raison du risque de crues





