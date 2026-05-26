Le pays fait face à des températures élevées et adopte un nouveau modèle de réduction de la chaleur à l’intérieur des bâtiments grâce à la prévention, au stockage et à la dissipation thermique passif. Cette stratégie alternative réduit la consommation énergétique tout en protégeant les populations vulnérables.

Des vagues de chaleur aiguës étourdissent la France cette semaine, comme l’atteste le récent rapport de Pascal Clain et de Flore Vallet, chercheurs et professeurs à l’Université de Technologie de Compiègne.

Le pays, habituellement caractérisé par un climat tempéré, voit ses villes confrontées à des températures qui dépassent largement les normes d’hiver, un phénomène jusqu’alors relégué au second plan. Cette altitude thermique a révélé un fossé entre la conception traditionnelle des bâtiments, pensée pour limiter les pertes de chaleur hivernales grâce à une isolation robuste, et la nécessité récente de confronter la chaleur diurne qui s’accumule et persiste, notamment lorsqu’une nuit trop chaude empêche l’évacuation des gains thermiques.

Le danger s’accentue lorsqu’on considère les populations les plus vulnérables – personnes âgées, malades ou celles résidant dans des logements mal ventilés – pour lesquelles la canicule se transforme rapidement en crise sanitaire. Dans la quête de solutions de refroidissement à faible consommation énergétique, le concept de rafraîchissement passif hybride gagne en visibilité.

Contrairement à la climatisation, dont la demande a initié des pics de consommation électrique et mis sous pression le réseau national, cette approche incorpore trois mécanismes clés : prévention, stockage et dissipation de la chaleur. L’orientation des façades, l’ombrage, la limitation des grandes surfaces vitrées ou encore l’emploi de revêtements thermoréflectifs, tels que la technologie « Cool Roof », contribuent à empêcher l’entrée excessive de chaleur dans l’espace intérieur.

La fois que cette barrière préférée tempère la quantité de chaleur à gérer, des matériaux à forte inertie thermique, parmi lesquels le béton, la pierre ou les terre architecturale, captent l’énergie supplémentaire et la tamponnent grâce à leur capacité d’inertie. Plus récemment, l’introduction de matériaux à changement de phase (MCP) permet d’optimiser la capacité de stockage thermique sans énorme gain d’épaisseur bâtie, réduisant ainsi l’impact visuel et l’usure possible sur les bâtiments.

Une fois la chaleur accumulée absorbée, la ventilation naturelle, en complément, assure la dissipation. Ce cycle, si bien réalisé, peut convertir l’attente de plus de 40°C en une expérience intérieure modérée, sans recourir à la climatisation. La littérature suggère que ces systèmes de retour, si bien pensés, diminuent la charge électrique jusqu’à 60 % par rapport à l’usage traditionnel d’un climatiseur. Les implications sociétales de ce pivot sont multiples.

Bien que l’installation d’une climatisation demeure accessible à seulement un tiers des foyers, la mise en œuvre d’une architecture solidaire de refroidissement passif requiert l’engagement des urbanistes, des constructeurs et des municipalités. L’adaptation des plans d’urbanisme français à la canicule implique de revoir les espaces verts, les toits végétalisés, la densité urbaine et le taux de pénétration des efforts d’ombrage public, en mettant l’accent sur les énergies nulles ou proches de zéro.

Les décisions de politique publique devraient déjà intégrer ces facteurs, notamment dans les standards de construction en âge de planification urbaine, pour éviter de devoir se replonger à la résistance thermale pour chaque nouveau bâtiment. Il est donc impératif de mettre en place un plan national de transition vers le rafraîchissement passif hybride et d'établir des incitations financières et tarifaires, en complément des stratégies d’éclairage urbain et des programmes de réduction des émissions, afin de construire, non pas des villes plus froides mais des villes plus résilientes face aux dangers de la chaleur écrasante





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rafraîchissement Passif Canicule Transition Énergétique Bâtiment Durable Urbanisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tout le monde parle de cette BB crème très efficace et notée 100/100 sur YukaCette BB crème Krème fait le buzz et on comprend pourquoi : elle décroche un score parfait de 100/100 sur Yuka. Très efficace, elle séduit celles et ceux qui cherchent un produit clean et performant. De quoi faire sensation dans votre routine beauté.

Read more »

Grâce à une fête vigneronne et 100 % locale, cette association de Gironde reçoit un beau chèque.Après le succès de Vindediou 2026, la Pena Amis Sud Gironde a remis un chèque de 4 000 euros à l'association MAS l'Écrin Bleu de La Réole (Gironde). Une aide précieuse.

Read more »

La vigilance jaune canicule étendue à 18 départements dont ParisSur presque toute la France il fera ce lundi plus de 30 °C, selon le dernier bulletin de Météo-France, notamment à l’Ouest et en Ile-de-France

Read more »

Chaleur en France: 'globalement très chaud jusqu'à samedi' , prévient Météo-FranceLe temps va rester 'globalement très chaud jusqu'à samedi' en France métropolitaine et la vigilance jaune pourrait s'étendre à d'autres départements, a averti dans un entretien à l'AFP lundi François Gourand, prévisionni...

Read more »