Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé son intention de soumettre une proposition de loi au Conseil d'État pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en France.

La France se prépare à adopter une loi globale contre les violences sexistes et sexuelles après la mort de Lyhanna. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu , a annoncé son intention de soumettre une proposition de loi au Conseil d'État dans les prochains jours.

Cette loi vise à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, qui touchent les femmes et les enfants. Les violences sexistes et sexuelles sont un problème grave en France, où une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles au cours de sa vie et 1% des viols et des incestes aboutissent à une condamnation.

Le gouvernement a déjà mis en place des mesures pour prévenir, protéger et réprimer les violences sexistes et sexuelles, mais il reconnaît que de toute évidence, il faut aller plus loin. Le Premier ministre propose d'ajouter des mesures au projet de loi déjà existant sur la protection des enfants, qui prévoit de garantir à chaque enfant la sécurité, la stabilité et les conditions nécessaires à son développement.

Les mesures complémentaires proposées incluent l'aggravation des peines en cas de viols sériels, la modification des règles de prescription, l'information des victimes tout au long de la procédure et la nécessité de motiver les décisions de classement sans suite concernant les crimes et délits sexuels. Le gouvernement a demandé à ses ministres d'assister à une réunion de travail afin d'avancer sur ces mesures complémentaires.

Ces mesures seront ajoutées au texte dans le cadre d'une saisine rectificative du Conseil d'État, qui permettra d'enrichir le projet de loi en cours sur la protection des enfants. Certaines dispositions seront prises, le cas échéant, par voie réglementaire. La mort de Lyhanna a mis en lumière d'importants dysfonctionnements au sein du système judiciaire français.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a souligné l'importance de faire des dossiers concernant des enfants une priorité et a demandé de reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants, soit environ 70.000 dossiers





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