La France s'impose face à l'Irlande du Nord grâce à un triplé de Michael Olise

La sélection tricolore a remporté son dernier match de préparation avant la Coupe du monde face à l'Irlande du Nord lundi 8 juin à Lille. Le triplé de Michael Olise a permis à la France de s'imposer malgré un jeu qui n'a pas été convaincant.

La sélection tricolore a remporté son dernier match de préparation avant la Coupe du monde face à l'Irlande du Nord lundi 8 juin à Lille.

Le triplé de Michael Olise a permis à la France de s'imposer malgré un jeu qui n'a pas été convaincant. Les Bleus sont désormais prêts à affronter le Sénégal dans leur premier match de la Coupe du monde, qui débute dans trois jours. Didier Deschamps a voulu soigner sa sortie face à son public bleu-blanc-rouge, lui qui coachait pour la dernière fois en tant que sélectionneur national en France.

Michael Olise a enchanté les cœurs des spectateurs nordistes avec ses trois buts, mais les ratés de Kylian Mbappé ont également été notés. Les visiteurs ont réussi à réduire le score par Patrick Kelly, mais les Français ont finalement pris le dessus. La sélection tricolore est désormais prête à affronter les défis de la Coupe du monde





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