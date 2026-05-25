La France renforce ses dispositifs de protection face aux fortes chaleurs

La France a renforcé ses dispositifs d'alerte et de protection face aux fortes chaleurs depuis la canicule de 2003. Un plan national canicule a été mis en place pour prévenir les risques liés aux fortes chaleurs et les personnes âgées et les personnes handicapées font l'objet d'une attention renforcée.

Vingt ans après la canicule de 2003, la France a renforcé ses dispositifs d'alerte et de protection face aux fortes chaleurs. La canicule de 2003 a été la plus meurtrière depuis 1950, avec 15.000 décès, dont 87 % étaient des personnes âgées .

Cette tragédie a conduit à la mise en place d'une journée de solidarité et d'un plan national canicule pour prévenir les risques liés aux fortes chaleurs. Le plan national canicule assure désormais une veille quotidienne du 1er juin au 15 septembre pour alerter la population en cas de fortes chaleurs. Un système de vigilance à quatre couleurs est en place : vert, jaune, orange et rouge.

Lorsque les températures atteignent des niveaux particulièrement élevés, le numéro vert Canicule Info Service est activé pour informer le public et diffuser des recommandations de prévention. Les préfectures coordonnent les actions des inter-services avec les Agences régionales de santé, le Samu, les pompiers et les associations agréées de sécurité civile. Les personnes âgées et les personnes handicapées font l'objet d'une attention renforcée.

Les mairies doivent tenir des registres communaux de personnes vulnérables et les seniors isolés de plus de 65 ans sont contactés par les mairies. Les Ehpad doivent être équipés de salles climatisées à disposition des résidents. Les moyens des sapeurs-pompiers et des services départementaux d'incendie et de secours ont été considérablement augmentés pour secourir la population.

La Direction Générale de la Sécurité Civile finance des véhicules pour renforcer les effectifs présents sur le terrain et améliorer la prise en charge des personnes en difficulté





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