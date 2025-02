La France Perte de Terrain dans le Commerce International

L'Hexagone voit son poids sur le marché mondial des exportations diminuer, entraînant une inquiétude quant à la compétitivité de ses produits. L'étude de Rexecode met en lumière un recul notable des parts de marché françaises, aussi bien au niveau européen qu'international.

La France voit son influence sur le commerce international se réduire de manière préoccupante. Selon une étude de l'institut Rexecode publiée le 13 février, l'Hexagone ne représentait que 2,7% des exportations mondiales de biens en valeur en 2024, soit une baisse de 0,3 point par rapport à 2019. Cette diminution, bien que limitée, témoigne d'une baisse de la compétitivité des produits français. La tendance se poursuit à l'échelle européenne.

Les exportations françaises, de biens et de services, représentaient 13% des exportations totales de la zone euro l'année dernière, en baisse de 0,3 point sur un an et de 1 point par rapport à 2019 (-0,7 point en volume). \Rexecode souligne que la diminution de ce ratio depuis le début des années 2000, lorsqu'il se situait autour de 18%, constitue un phénomène majeur pour l'économie française. L'institut exprime une inquiétude croissante quant à l'avenir, estimant que les mesures prises dans la loi de finances pour 2025 constituent une menace pour l'attractivité de la France, en remettant en question les efforts visant à aligner les prélèvements sur l'industrie vers la moyenne européenne. Rexecode dénonce l'« accentuation de la surfiscalité pesant déjà sur le travail qualifié, la suspension de la baisse de la CVAE et la surtaxe d'impôt sur les sociétés » qui, selon lui, « constituent des signaux négatifs tout en alourdissant un taux de prélèvements déjà bien plus élevé que dans les autres pays de la zone euro ». \Bien que la France reste le deuxième exportateur de la zone euro, loin derrière l'Allemagne (24,3% des exportations), l'évolution de ses parts de marché est la plus défavorable des grandes économies du vieux continent sur le long terme, poursuit Rexecode. Cependant, l'Allemagne subit également une baisse marquée de son poids dans les exportations européennes (1,8 point par rapport à 2019). Plus précisément, la part de marché de la France dans les exportations de biens de la zone euro a baissé de 1 point depuis 2019, ce qui représente une perte d'environ 50 milliards d'euros. L'Hexagone semble avoir plus de difficultés que les autres à se remettre de la chute brutale de sa part de marché à l'exportation survenue lors de la crise sanitaire, alors qu'un redressement semblait s'amorcer en 2018, « au moment du déploiement des politiques de l'offre », rappelle Rexecode. Côté services, la tendance générale est similaire : la part de marché des exportations françaises dans les exportations de la zone euro s'élevait à 13% l'année dernière. Ce niveau est stable par rapport à 2023, mais en retrait de 1,1 point par rapport à 2019. Contrairement aux biens dont les exportations semblaient se redresser avant la crise sanitaire, celles des services ont diminué « presque continûment de 2013 à 2019, passant de 17,3% à 14,1% dans l'intervalle ». Le seul point positif: les entreprises françaises améliorent leur compétitivité sur le marché intérieur. Autrement dit, les producteurs locaux parviennent à maintenir leurs parts de marché en France alors que « la part des importations dans le PIB a légèrement baissé depuis 2019 », note Rexecode, alors qu'elle avait tendance à croître ces dernières décennies. Il y a quelques jours, les douanes soulignaient en effet que si le déficit commercial de la France s'était réduit à 81 milliards d'euros en 2024, c'est parce que les importations avaient davantage diminué que les exportations.





BFMTV

Commerce International Exportations France Rexecode Compétitivité Zone Euro Germanie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

