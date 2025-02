La France perd sa souveraineté alimentaire

Un nouveau rapport de Terre de Liens met en lumière le paradoxe français: possession de terres agricoles suffisantes pour nourrir toute la population, mais une forte précarité alimentaire et une dépendance aux importations.

La France possède les ressources nécessaires pour devenir autosuffisante en matière d'alimentation, mais elle a fait un autre choix, déplore Coline Sovran, de Terre de Liens, un mouvement fondé il y a 20 ans pour faciliter l'installation de paysans biologiques. Lundi 17 février, Terre de Liens publie un rapport sur l'état de la souveraineté alimentaire en France .

« Le paradoxe, c'est qu'on a 28 millions d'hectares de terres agricoles en France, c'est amplement suffisant pour nourrir l'ensemble de la population française. Mais il y a huit millions de personnes en situation de précarité alimentaire en France, et on a des agriculteurs qui ne vivent pas de leur travail », souligne-t-elle. Selon l'association, la priorité accordée aux exportations, notamment les céréales et le vin, a fait chuter la France du 2e au 6e rang mondial en 2022. « 43% des terres agricoles françaises produisent pour l'exportation », indique Coline Sovran. « On consomme de plus en plus d'aliments transformés, or beaucoup de composants sont importés ». Le rapport cite par exemple un poulet sur deux importé, 40% des fruits, un tiers des légumes… Philippe Pointereau, agronome et président de Terre de Liens, déplore que la France soit devenue dépendante. « Quand on dépend autant des marchés internationaux, c'est qu'on a déjà perdu notre souveraineté », dénonce-t-il. « Et ce qu'on constate, c'est qu'on perd chaque jour cette capacité à produire localement pour nourrir localement ». Ce constat concerne également « le niveau de transformation de notre alimentation », explique Coline Sovran à France Culture. « Dans ces aliments transformés, beaucoup de composants sont importés. Par exemple, la moitié du beurre qui compose les aliments transformés est importée ». Le débat parlementaire actuel sur la souveraineté alimentaire ne rassure pas Philippe Pointereau. Au contraire, il estime qu'il va aggraver la situation car il ne remet pas en cause le système en place. Les sénateurs ont terminé mercredi dernier l'examen du très attendu projet de loi d'orientation agricole et voteront sur l'ensemble du texte mardi. Son adoption définitive est espérée juste avant le Salon de l'Agriculture qui s'ouvre à la fin de la semaine, samedi 22 février.





franceinfo

Souveraineté Alimentaire Agriculture France Exportations Importations

