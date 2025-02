La France livre 52 tonnes d'aide humanitaire à la bande de Gaza

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé la livraison de 52 tonnes d'aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza via la Jordanie. Cette aide comprend des tentes, des couvertures, des tapis de sol, des bâches et des médicaments. La France appelle à l'ouverture de tous les accès et à la facilitation du travail des acteurs humanitaires dans la bande de Gaza.

Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé ce vendredi 14 février la livraison de 52 tonnes d' aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza . La cargaison, précise le communiqué, comprend des tentes, des couvertures, des tapis de sol et des bâches pour plus de 1 000 familles palestiniennes de la bande de Gaza , ainsi qu'environ une tonne de médicaments.

Le matériel sera remis à la Jordanie, qui s'assurera de son acheminement vers Gaza conformément à son rôle de coordination en la matière. La France réaffirme ainsi son engagement auprès de la population de la bande de Gaza et continue d'appeler à l'ouverture de tous les accès et à la facilitation du travail des acteurs humanitaires, conformément au droit international. Cette livraison d'aide humanitaire n'est pas une première. Début 2024, des avions français et jordaniens avaient déjà largué plusieurs tonnes d'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne. Cette méthode d'acheminement avait alors été critiquée par les associations humanitaires, qui dénonçaient des quantités largement insuffisantes et un manque de contrôle sur la distribution. « Les quantités sont largement insuffisantes et on ne sait jamais où ça va tomber et qui va les récupérer. C'est carrément dangereux », avait expliqué Amande Bazerolle, responsable adjointe des urgences à Médecins sans frontières en charge de Gaza.Aujourd'hui, l'ONU a estimé que la catastrophe humanitaire se poursuit dans l'enclave palestinienne malgré la trêve, appelant à un accès « rapide et sans entrave » de l’aide humanitaire





