La France lance Current AI pour promouvoir une IA responsable

La France lance Current AI, un partenariat avec neuf autres pays, des associations et des entreprises, pour favoriser le développement d'une intelligence artificielle éthique et responsable. L'initiative vise à soutenir le développement d'outils open source et de bases de données dans des domaines clés comme la santé et l'éducation.

Avant le sommet parisien sur l'intelligence artificielle, ouvert le lundi 10 février, la France a lancé, avec neuf autres pays, la fondation Current AI, dans le but de promouvoir un usage responsable de l'IA. Parmi les start-ups collaborant au projet, on trouve la Française Pleias. L'événement est à peine lancé que les annonces affluent déjà.

À la veille de l'ouverture du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, dimanche 9 février, la France a révélé s'associer avec huit pays, des associations et des entreprises dans un partenariat baptisé Current AI. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une intelligence artificielle vertueuse dans le monde en soutenant le développement d'outils open source (dont le code est ouvert, duplicable et modifiable) ainsi que de bases de données dans des domaines comme la santé et l'éducation. Au total, onze dirigeants de la tech parrainent l'initiative, parmi lesquels Anastasia Stasenko, cofondatrice de la start-up française Pleias. Pierre-Carl Langlais, autre cofondateur de Pleias, précise que d'autres pépites françaises comme Mistral, Pigment et Hugging Face figurent également parmi les participants. Doté d'un investissement initial de 400 millions de dollars, Current AI espère lever sur les cinq prochaines années 2,5 milliards de dollars. Pierre-Carl Langlais précise ne pas avoir financé ce nouveau fonds. Quant à savoir si ce dernier lui octroiera à l'inverse quelques deniers pour soutenir son affaire, il botte en touche : «Pour l'instant, ça n'est pas très clair. Mais c'est une bonne question car pour nous, la situation est un peu critique. Nous travaillons sur un domaine en IA, le pré-entraînement, pour lequel il n'y a pas de marché.





