La France joue son premier match de la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal

L'équipe de France de football joue son premier match de la Coupe du monde 2026, ce mardi 16 juin à 21 h contre le Sénégal au Metlife Stadium de East Rutherford dans la banlieue de New York.

L'équipe de France de football joue son premier match de la Coupe du monde 2026, ce mardi 16 juin à 21 h contre le Sénégal au Metlife Stadium de East Rutherford dans la banlieue de New York.

Ils devront pour cela s'éviter une mésaventure comme en 2002, où champion du monde en titre, ils avaient été battu par le Sénégal en ouverture de la Coupe du monde (0-1). La phase de poule devrait être une formalité avec une formule plutôt accessible cette première Coupe du monde à 48 pays : 2 qualifiés sur 4 par groupe plus les 8 meilleures troisièmes des 12 groupes pour arriver sur un tableau final avec des 16e de finale et des matches couperets.

Bonjour et bienvenue dans ce direct commenté de la première rencontre de la France dans cette Coupe du monde 2026 contre le Sénégal au Metlife Stadium à l'ouest de New York, ce mardi 16 juin à 21 h. La France a choisi un onze sans surprise pour ce match. William Saliba, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni n'étaient pas présents à l'entraînement de l'équipe de France. Les Bleus joueront donc avec une équipe stable pour éviter les surprises.

Le match devrait être intense et les deux équipes sont prêtes à se battre pour les trois points. La France a un long chemin à parcourir pour remporter la Coupe du monde, mais ils sont déterminés à faire de leur mieux





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