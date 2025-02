La France investi dans l'IA : un sommet stratégique pour rivaliser avec les géants

Un sommet international sur l'intelligence artificielle se tient à Paris le 10 février, avec la participation de chefs d'État, de patrons de la tech et d'experts. La France ambitionne de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de l'IA en investissant massivement dans les data centers et en collaborant avec des acteurs internationaux.

Des dirigeants politiques du monde entier, des patrons de la technologie et des experts se réuniront à Paris le 10 février pour un sommet consacré à l'avenir de l'intelligence artificielle (IA). Ce sommet, coprésidé par l'Inde, marquera l'ambition de la France de se positionner comme un acteur de premier plan dans le domaine de l'IA, rivalisant ainsi avec les États-Unis et la Chine .

À la veille des discussions, Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros dans les années à venir, axé sur le développement de l'IA. Le chef de l'État a compris l'importance cruciale des centres de données, ces immenses infrastructures informatiques permettant le stockage et le traitement de milliards de données, éléments essentiels à la production de l'IA. La France s'appuie sur des investissements importants pour se développer dans ce domaine. Les Émirats arabes unis ont annoncé un investissement de 30 à 50 milliards d'euros pour la construction d'un data center géant en France dans les prochaines années. Un fonds d'investissement canadien s'est engagé à investir 20 milliards d'euros dans le développement d'un centre de données à Cambrai dans le nord de la France. Ces initiatives pharaoniques visent à rivaliser avec le plan Stargate de 500 milliards de dollars lancé par l'administration Trump.Emmanuel Macron a exprimé son ferme souhait que la France ne manque pas cette révolution de l'IA. Le réveil européen, initié par l'Élysée, se met en marche avec cet investissement massif et la participation de nombreux acteurs internationaux. L'objectif est clair : faire de la France un leader mondial dans le domaine de l'IA. D'autres annonces et collaborations sont attendues lors de ce sommet, qui se veut un moment crucial pour définir les contours de l'IA et son impact sur le monde.





