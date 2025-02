La France Insoumise : Un Appel à la Diversité

Malgré son essor politique, La France Insoumise est confrontée à la critique de son manque de diversité au sein de ses représentants. Danièle Obono, députée LFI, appelle à une évolution du parti pour qu'il devienne plus inclusif et reflète mieux la société française.

La France Insoumise (LFI) a connu une croissance significative entre 2017 et 2024, passant de 17 à 71 députés à l'Assemblée nationale. Cependant, certains membres du parti, notamment Danièle Obono , députée LFI de Paris, soulignent un manque de diversité au sein de ses représentants. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube «Nouvelles pensées critiques», Obono s'est exprimée sur la nécessité d'évoluer vers une représentation plus inclusive.

Elle a qualifié LFI de «mouvement de la gauche blanche de classe moyenne», et a appelé à une «évolution» du parti en termes de «représentativité». Selon Obono, le think tank affilié aux Insoumis, l'Institut de la Boétie, pourrait jouer un rôle important dans ce processus en effectuant un «vrai travail de sélection» pour «corriger les biais sociaux et territoriaux». Elle a souligné la diversité sociale perceptible dans les promotions du cursus, mais a regretté que cette représentation ne se reflète pas dans la composition globale du parti. Bien que LFI ait émergé comme le mouvement ayant «fait émerger le plus de nouvelles jeunes figures» avec une forte «visibilité médiatique», Obono déplore que «cette représentation reste très blanche», reconnaissant qu'elle-même peut être «peut-être l'exception à avoir de temps en temps une forme de visibilité».Malgré les critiques, Obono félicite le «travail démocratique» de ses camarades et souligne l'importance d'une évolution interne du mouvement. Elle affirme : «Le mouvement ne peut pas être juste le fer de lance de l’antiracisme stratégique, il doit aussi en lui-même s’élargir, surtout si on veut en faire un mouvement populaire». Cette vision s'aligne sur le mantra de la «Nouvelle France», souvent évoqué par Jean-Luc Mélenchon, qui met en avant le mélange des cultures et l'apport positif de l'immigration à tous les niveaux de la société.





