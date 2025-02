La France Insoumise Lance une « Grande Enquête Populaire » à Nantes

La France Insoumise (LFI) a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 à Nantes, la sixième ville de France. L'objectif est de recueillir les préoccupations des habitants et d'élaborer un programme basé sur leurs besoins.

À Nantes , la bataille pour la mairie s'engage. La France insoumise a annoncé sa volonté de conquérir la mairie de la sixième ville de France, contrôlée par les socialistes depuis 1989. Selon des informations, une quarantaine de militants s'est réunie samedi 8 février pour le lancement de leur « grande enquête populaire », une vaste opération de terrain.

L'objectif est de réaliser du porte-à-porte pour recueillir des idées et des propositions, afin d'établir un programme d'ici septembre 2025, date officielle du lancement officiel de la campagne. \ « On va voir les gens directement pour recueillir leurs préoccupations, leur avis afin de faire remonter les problèmes locaux. Toutes ces réponses nous serviront à élaborer notre programme pour les élections municipales de 2026 », a expliqué Marina Ferreruela, députée suppléante de LFI, dans le quartier sensible des Dervallières. « Nous allons à la recherche des habitants qui n'iraient pas d'eux-mêmes à une réunion publique, en leur posant la question de ce qu'ils feraient s'ils étaient élus maire en 2026 », a précisé William Aucant, conseiller régional LFI, selon des propos rapportés par la presse locale. « Si vous étiez maire de Nantes, qu'est-ce que vous feriez ? » questionnent ainsi les militants LFI, qui « ne sont pas là pour convaincre mais pour recueillir la parole des habitants ». \ Les Insoumis se donnent quatre mois pour mener à bien cette grande enquête. Le questionnaire est également accessible en ligne. Les Insoumis comptent axer leur programme sur la précarité culturelle, les logements ou l'accès aux services publics. Aucun candidat n'a encore été désigné. Un binôme paritaire de chefs de file sera choisi le 22 février, tandis que la désignation d'une tête de liste devrait arriver fin 2025. « L'important, ce ne sont pas les personnes. C'est secondaire. Le programme d'abord », abonde Marina Ferreruela. Face à l'arrivée des Insoumis, la maire socialiste Johanna Rolland qui dirige la municipalité depuis 2014, est candidate à sa propre succession. Outre LFI qui brigue l'hôtel de ville, la mairie pourrait aussi être ravie par la droite et le centre, qui se sont déjà alliés en vue de 2026





