La France insoumise accuse le gouvernement de mentir sur les invités du concert de la Fête de la musique

La France insoumise et Manuel Bompard affirment que les invités qui ont tenu des propos injurieux ne sont pas à l'affiche des concerts. La préfecture de police de Paris a annulé les concerts pour la Fête de la musique organisés par La France insoumise.

La porte-parole du gouvernement a évoqué des invités qui ont tenu par le passé des propos injurieux notamment à l'encontre des forces de l'ordre. La France insoumise et Manuel Bompard affirment que cela est faux.

La préfecture de police de Paris est dans son rôle, elle constate des risques de trouble à l'ordre public du fait d'invités qui ont tenu par le passé des propos injurieux notamment à l'encontre des forces de l'ordre. Cependant, Manuel Bompard a rétorqué que la porte-parole de l'autoritarisme ment allègrement à la télévision. Le coordinateur de LFI a ajouté que les invités qui ont tenu des propos injurieux ne sont pas à l'affiche des concerts.

Les concerts organisés par La France insoumise pour la Fête de la musique ont été annulés par le préfet de police de Paris. La préfecture a estimé que l'événement risque d'attirer un public particulièrement hostile aux forces de l'ordre et se tient dans un contexte politique très polarisé





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