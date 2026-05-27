La France face au déclin économique : comparaison avec le Mississippi et l'Europe

Analyse de la situation économique française avec comparaison au Mississippi, décrochage face aux États-Unis et au sein de la zone euro.

La comparaison entre le PIB par habitant de la France et celui du Mississippi a récemment fait les gros titres. Avec 46 000 dollars contre 51 000 dollars pour l'État américain le plus pauvre, la France semble accuser un retard significatif.

Cependant, comme le souligne François Lenglet, ces chiffres sont biaisés par le taux de change entre l'euro et le dollar. Si la monnaie unique était plus forte, la comparaison serait plus favorable à la France. Il est donc nécessaire d'utiliser des indicateurs complémentaires, comme les parités de pouvoir d'achat, pour obtenir une image plus juste de la situation économique.

Mais au-delà des biais monétaires, une réalité préoccupante demeure : la croissance américaine est presque deux fois supérieure à celle de la zone euro depuis plusieurs années, un écart qui ne doit rien aux taux de change. Au sein même de la zone euro, la position de la France se détériore. L'Hexagone a été rattrapé par l'Italie en termes de PIB par habitant, une situation inédite. Seule l'Île-de-France conserve un niveau de vie supérieur à la moyenne européenne.

Ce décrochage s'explique principalement par la quantité de travail fournie en France, qui est la plus faible de tous les pays de l'OCDE rapportée au nombre d'habitants. Les Américains travaillent 20 à 25% de plus que les Français, et ce n'est pas une question de paresse mais de taux d'emploi insuffisant, notamment en raison de l'âge de la retraite.

Par ailleurs, le rapport Draghi de septembre 2024 pointe un piège de l'industrie milieu de gamme : faible dynamisme, faible productivité, faible investissement et faible innovation. Après la Seconde Guerre mondiale, la production par habitant en Europe ne représentait que 22% de celle des États-Unis. En 1995, le rattrapage était quasi achevé avec 95%. Aujourd'hui, ce chiffre est retombé à 80%, principalement à cause d'un déficit dans les technologies de pointe.

Cette tendance illustre un affaiblissement structurel qui dépasse les simples fluctuations monétaires. La France doit donc relever des défis majeurs pour inverser la tendance : augmenter le taux d'emploi, stimuler l'innovation et renforcer sa compétitivité dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Sans une action résolue, le risque est de voir l'écart continuer de se creuser, non seulement avec les États-Unis mais aussi avec ses partenaires européens





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