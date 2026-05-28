La France et la Norvège renforcent leur coopération de dissuasion nucléaire

Paris et Oslo signent un accord de défense et intègrent la Norvège à la stratégie nucléaire française, ouvrant un dialogue avec d'autres alliés européens pour une sécurité renforcée.

Mercredi dernier, la France a franchi une étape décisive dans le renforcement de sa coopération militaire avec la Norvège , en annonçant officiellement l'intégration d'Oslo dans le cadre de la stratégie de dissuasion avancée française.

Le président français a souligné que la Norvège, en tant que partenaire géographique et stratégique clé, apporte une valeur ajoutée substantielle à la protection du territoire allié face aux menaces extérieures. Cette nouvelle coopération s'inscrit dans la continuité d'une doctrine présentée début mars depuis la base stratégique de l'Ile‑Longue, qui prévoit l'association volontaire de plusieurs États européens à la stratégie nucléaire française, tout en maintenant la souveraineté totale de la décision finale française.

Le chef de l'État a précisé que l'objectif n'est pas de partager la décision d'usage, mais de créer une synergie de capacités et de renseignements afin d'accroître la crédibilité de la dissuasion collective en Europe





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