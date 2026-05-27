La France décroche face aux États-Unis, et même au sein de la zone euro. Derrière les comparaisons spectaculaires sur le PIB par habitant, c'est surtout un affaiblissement plus profond qui apparaît : moins de croissance, moins de travail, moins d'innovation.

La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi ? François Lenglet s'est penché sur la réalité des chiffres. La France décroche face aux États-Unis, et même au sein de la zone euro.

Derrière les comparaisons spectaculaires sur le PIB par habitant, c'est surtout un affaiblissement plus profond qui apparaît : moins de croissance, moins de travail, moins d'innovation. Le PIB par habitant de la France est inférieur à celui du Mississippi, l'État le plus pauvre des États-Unis, selon les chiffres. 46.000 dollars contre 51.000 dollars pour cette région méridionale américaine, et plus de 80.000 dollars en moyenne aux États-Unis. Une différence considérable, qui s'est aggravée dans les dernières années.

Ils sont biaisés par le taux de change entre l'euro et le dollar, qui fluctue fortement. Si l'euro était plus fort comme il l'a été il y a 20 ans, nous aurions une toute autre comparaison, plus favorable pour la France. En réalité, il faudrait associer plusieurs indicateurs pour avoir une appréciation juste du rapport de force, et utiliser la méthode des parités de pouvoir d'achat, qui permet de corriger les fluctuations du marché des changes internationaux.

Il reste quand même une vérité difficilement contestable. L'Amérique a une croissance près de deux fois supérieure à celle de la zone euro depuis des années. Et il n'y a pas de biais ici, puisqu'on reste dans le même système de mesure, de part et d'autre de l'Atlantique. Au sein de la zone euro, la position de la France se détériore.

L'Hexagone a été rattrapé par l'Italie, ce qui est sans précédent. Seule la région Île-de-France, possède un niveau de vie supérieur à la moyenne européenne. C'est donc un double décrochage : de la zone euro par rapport à l'Amérique, et de la France au sein de la zone euro. Comment est-il possible d'expliquer cela ?

Le facteur clé étant la quantité de travail fournie en France, qui est la plus faible, si on la mesure par rapport au nombre d'habitants, de toute l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Sur ce critère, l'Amérique travaille 20 à 25% de plus que la France. Le problème n'est pas que les Français ne travaillent pas, c'est qu'il n'y a pas assez de Français au travail, notamment lié à l'âge de la retraite.

Selon le rapport Draghi, publié le 9 septembre 2024, l'Hexagone s'est enfermé dans le piège de l'industrie milieu de gamme : faible dynamisme économique, faible productivité, faible investissement, et faible innovation. En 1914, un Européen produisait en moyenne 70% de ce que produisait un Américain. Après la Seconde Guerre mondiale, le pourcentage a chuté à 22%.

En revanche, en 1995, nous avions quasiment effectué notre rattrapage, avec 95% de la production d'un Américain pour un Européen. Mais actuellement, nous sommes retombés à 80% en raison de notre déficit en technologies





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