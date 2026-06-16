La France entre dans la compétition de la Coupe du Monde 2026, après 16 rencontres disputées, et doit se positionner au sein du Groupe I. Les hommes de Didier Deschamps vont-ils réussir à se qualifier pour les phases suivantes ?

Didier Deschamps et Guy Stephan lors d'une session d'entraînement de l'Équipe de France, le 12 juin 2026, à l'Université de Bentley à Boston, Massachusetts. 10 questions pour patienter avant le prochain match des Bleus, pour vérifier surtout si vous êtes bien à jour sur cette Équipe de France 2026, et pour découvrir une petite surprise en prime… La France entre, enfin, dans la compétition.

Format hors norme oblige, avec 48 nations représentées, il aura fallu attendre mardi 16 juin - et déjà 16 rencontres disputées - avant de voir les Bleus faire leur entrée sur le terrain de la Coupe du Monde 2026. Alors, comment les hommes de Didier Deschamps vont-ils se positionner au sein du Groupe I, dans cette phase de poules XXL ?

En attendant de le découvrir, on vous propose de réviser la liste du sélectionneur tricolore : participez à notre quiz pour tester vos connaissances sur le cru 2026 de l'Équipe de France… À la clé, une petite surprise concoctée par la bande de l'Alors, vous êtes au niveau pour soutenir les Bleus dans leur quête d'une troisième étoile ? Maintenant, il n'y a plus qu'à : rendez-vous sur M6 ou beIN SPORTS pour suivre les matchs de l'Équipe de France en direct.

On vous remet le programme de la sélection tricolore pendant la phase de poules, pour rappel : la France entre dans la compétition de la Coupe du Monde 2026, après 16 rencontres disputées, et doit se positionner au sein du Groupe I. Les hommes de Didier Deschamps vont-ils réussir à se qualifier pour les phases suivantes ? La réponse à cette question est encore incertaine, mais on peut déjà dire que la France a tout à gagner dans cette compétition.

En attendant de voir les résultats, on peut déjà réviser la liste du sélectionneur tricolore et participer à notre quiz pour tester nos connaissances sur le cru 2026 de l'Équipe de France… La France a tout à gagner dans cette compétition et les hommes de Didier Deschamps vont-ils réussir à se qualifier pour les phases suivantes ? La réponse à cette question est encore incertaine, mais on peut déjà dire que la France a tout à gagner dans cette compétition.

En attendant de voir les résultats, on peut déjà réviser la liste du sélectionneur tricolore et participer à notre quiz pour tester nos connaissances sur le cru 2026 de l'Équipe de France… La France a tout à gagner dans cette compétition et les hommes de Didier Deschamps vont-ils réussir à se qualifier pour les phases suivantes ? La réponse à cette question est encore incertaine, mais on peut déjà dire que la France a tout à gagner dans cette compétition.

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Coupe Du Monde 2026 Équipe De France Didier Deschamps Groupe I Phase De Poules

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