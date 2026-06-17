La France entame sa Coupe du monde 2026 par une victoire contre le Sénégal

L'équipe de France a entamé sa Coupe du monde 2026 par une victoire contre le Sénégal (3-1) mardi soir. La presse salue un collectif qui semble invincible et Kylian Mbappé, double buteur, est en tête des favoris.

Malgré une première période décevante, l'équipe de France a entamé sa Coupe du monde 2026 par une victoire contre le Sénégal (3-1) mardi soir. La presse salue un collectif qui semble invincible.

C'est son visage qui s'affiche partout à la Une de la presse internationale: Kylian Mbappé, double buteur lors de la victoire de l'équipe de France face au Sénégal mardi soir, pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Aux Etats-Unis, où l'attaquant de 27 ans affiche la plus grosse cote de popularité des Bleus, sa photo est partout.

Un départ nerveux pour les favoris avant que Mbappé et les siens ne prennent vie, note The Athletic, le portail sport du New York Times. ESPN retient notamment son but magnifique et son record. La France a deux bêtes, résume le média madrilène AS. Deux astres, estime de façon similaire le site portugais A Bola.

Ces deux joueurs, ce sont Kylian Mbappé et Michael Olise. L'un joue déjà pour le Real Madrid, l'autre est un rêve de Florentino Pérez. Marca résume ainsi leur association - surtout valable en deuxième période: Olise propose, Mbappé dispose. AS estime d'ailleurs que l'attaquant madrilène a inscrit le plus beau but de la Coupe du monde jusqu'à présent.

Le quotidien catalan Mundo Deportivo estime que Mbappé est un autre homme avec la France, il est de retour, référence à sa saison jugée en demi-teinte avec un Real Madrid qui n'a pas remporté de trophée. En Espagne, on reste toutefois un peu sur sa faim concernant les 45 premières minutes des Bleus. Marca tranche même en parlant de prestation momentanément catastrophique à propos du quatuor offensif aligné par Didier Deschamps.

Le sélectionneur a procédé à des changements et l'équipe a ensuite déployé tout son potentiel, ajoute le journal madrilène. Si la Cadena SER parle aussi d'une première période en demi-teinte, les journalistes saluent la forme exceptionnelle de Kylian Mbappé.

Axel Torres, journaliste pour la station, voit la France au dessus de l'Espagne mais son collègue Bruno Alemany note un motif d'inquiétude pour les Bleus: Maignan ne sort pas de sa meilleure saison et pourrait être le point faible d'une équipe de France qui semblait invincible aujourd'hui. Un Mbappé magique se rapproche du record en Coupe du monde, titre le Daily Mail, qui note aussi que Deschamps a changé le match en deuxième période grâce à sa causerie et ses changements.

Le Telegraph titre aussi sur Mbappé qui a coulé le Sénégal. Le but de Mbappé vole la vedette, estime The Guardian, qui a trouvé l'équipe de France fluide après la mi-temps. Ce qui, pour le Times, s'apparente à une équipe de France qui a finalement pris vie et qui est clairement l'équipe à battre.

L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre Alan Shearer résume pour la BBC: On a eu la démonstration d'à quel point la France est forte, particulièrement dans le secteur offensif. Ils ont tellement d'options sur le banc avec Thuram, Cherki et Barcola, qui est rentré et a marqué presque aussitôt. Quant à Kylian Mbappé, très en retrait en première période: Il était si fort, si bon en deuxième période.

Tropisme allemand oblige, Bild titre sur Mbappé qui est à la poursuite de Klose: l'attaquant des Bleus n'est en effet qu'à deux longueurs du record de Miroslav Klose, actuellement meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 16 réalisations. En Italie, où on regarde la compétition d'un oeil plus lointain faute de pouvoir supporter la Nazionale, la Gazzetta juge que Mbappé et la France font trembler la Coupe du monde.

Rendez-vous lundi soir pour le deuxième round, cette fois face à l'Irak





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