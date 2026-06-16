La France doit développer ses capacités de Défense pour faire face à tous les scénarios

La France doit inscrire sa trajectoire de Défense dans une économie qui lui permet de faire face à tous les scénarios. Le secteur de la Défense a connu un changement significatif depuis le 24 février 2022, avec une priorité accordée par les politiques. Il est nécessaire de comprendre ce que signifie l'économie de guerre et de constater que la France n'en est pas encore là.

La France doit inscrire sa trajectoire de Défense dans une économie qui lui permet de faire face à tous les scénarios. Le secteur de la Défense a connu un changement significatif depuis le 24 février 2022, avec une priorité accordée par les politiques.

Il est nécessaire de comprendre ce que signifie l'économie de guerre et de constater que la France n'en est pas encore là. Les ratios permettant de qualifier la bascule vers une économie de guerre montrent que la France est loin derrière les pays comme la Russie, l'Ukraine et la Corée du Nord. La France doit développer des technologies en rupture dans des domaines tels que les drones, la lutte anti-drone, les radars, la guerre électronique et la cybersécurité.

Il est essentiel de compresser le Time-to-Market pour pouvoir disposer de ces technologies le plus vite possible





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