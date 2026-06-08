La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour manquements graves dans les viols sur mineures

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour manquements graves dans le traitement judiciaire de trois affaires de viols sur mineures en 2025. La mort de Lyhanna a relancé le débat sur la justice française.

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour manquements graves dans le traitement judiciaire de trois affaires de viols sur mineures en 2025.

La mort de Lyhanna, dont le principal suspect, Jérôme Barella, avait fait l'objet de plusieurs signalements avant les faits, a relancé le débat sur la justice française. Emmanuel Macron a jugé 'inacceptable' le 'dysfonctionnement' de la justice dans l'affaire Lyhanna et a promis de faire toute la vérité sans rien cacher aux Français.

La Commission consultative des droits de l'homme a recommandé l'adoption et la diffusion d'une circulaire de politique pénale pour améliorer les pratiques judiciaires dans le traitement des plaintes pour viol, en particulier concernant l'analyse de l'effet de toutes les circonstances environnantes et la prise en compte de la situation de particulière vulnérabilité des victimes, notamment si elles sont mineures. Les magistrats et les enquêteurs devront être mieux formés pour mieux protéger les victimes, en particulier les plus vulnérables





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