Benjamin Patou, PDG de Lapérouse Holding, partage ses raisons d'espérer dans l'émission La France bouge d'Europe 1, à quelques mois de l'élection présidentielle 2027.

Benjamin Patou, fondateur du Moma Group et président-directeur général de Lapérouse Holding, a pris la parole dans l'émission La France bouge diffusée par Europe 1. Cette intervention s'inscrit dans une série dédiée aux entrepreneurs qui expriment leur optimisme pour l'avenir du pays.

Les entrepreneurs partagent leur espoir

Cette émission hebdomadaire met en lumière les initiatives portées par le monde de l'entreprise, offrant une tribune aux dirigeants qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice économique national. Benjamin Patou figure parmi les nombreux acteurs invités à partager leur vision et leurs motivations pour les années à venir.

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Un timing stratégique avant 2027

Le choix de cet intervalle temporel n'est pas anodin, car il se situe à quelques mois de l'élection présidentielle de 2027. Ce contexte politique majeur offre une opportunité unique de discuter des enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les chefs d'entreprise.

Une voix parmi d'autres leaders

L'émission ne se limite pas à un seul invité et présente régulièrement divers profils entrepreneuriaux. D'autres personnalités telles que Michel, Maurice, Rémy, Linda, Moïse, Christiane, Alexis et Erika Le ont également été invités à témoigner dans cette même veine.

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Le rôle des médias dans le débat

Europe 1 utilise cette plateforme pour amplifier les voix du secteur privé, permettant aux citoyens d'entendre directement les préoccupations et les espoirs des créateurs d'emplois. Cette approche vise à humaniser les discours économiques et à les rapprocher du grand public.

Accès aux contenus et replay

Les auditeurs et téléspectateurs peuvent retrouver ces interventions ainsi que toutes les autres émissions en replay. L'accès est facilité via l'application dédiée d'Europe 1, qui propose également des podcasts et la radio en direct pour une écoute flexible.