La France bat son record de chaleur pour un mois de mai

Des températures record ont été enregistrées en mai en France, avec des maximales allant de 33 à 36°C dans certaines régions. Les départements de l'ouest de la France sont particulièrement touchés par cette vague de chaleur.

La France a battu son record de chaleur pour un mois de mai, avec des températures atteignant 36°C dans certaines régions. Météo - France a relevé ce record pour un mois de mai ce lundi 25 mai 2026.

Les départements de l'ouest de la France sont particulièrement touchés par cette vague de chaleur, avec des températures maximales allant de 33 à 36°C. Huit départements sont actuellement en vigilance orange canicule, dont le Finistère, le Morbihan, la Manche et l'Ille-et-Vilaine. La situation devrait s'aggraver encore ce mardi, avec une journée encore plus chaude prévue. Météo-France a indiqué que les températures pourraient atteindre 36°C dans ces régions, ce qui constitue un record pour un mois de mai.

Les habitants de ces régions sont donc invités à prendre des mesures de protection contre la chaleur, notamment en utilisant des crèmes solaires et en restant à l'ombre. La France traverse actuellement une vague de chaleur exceptionnelle, qui a déjà provoqué des températures record en mai.

Les experts estiment que cette vague de chaleur est due à une combinaison de facteurs, notamment un changement climatique qui provoque des températures plus élevées et une circulation atmosphérique anormale qui maintient la chaleur en place. Les habitants de la France sont donc invités à rester vigilants et à prendre des mesures de protection contre la chaleur, notamment en utilisant des crèmes solaires, en restant à l'ombre et en buvant beaucoup d'eau.

La situation devrait s'aggraver encore ce mardi, avec une journée encore plus chaude prévue. Les experts estiment que cette vague de chaleur est due à une combinaison de facteurs, notamment un changement climatique qui provoque des températures plus élevées et une circulation atmosphérique anormale qui maintient la chaleur en place.

Les habitants de la France sont donc invités à rester vigilants et à prendre des mesures de protection contre la chaleur, notamment en utilisant des crèmes solaires, en restant à l'ombre et en buvant beaucoup d'eau





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