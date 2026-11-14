La France bat l'Afrique du Sud 21-19 au Stade de France

Victoire historique des Bleus contre les champions du monde sud-africains (21-19). Le XV de France prend la tête du championnat des Nations avec un an avant le Mondial 2027.

Le XV de France a remporté une victoire décisive face aux champions du monde sud-africains vendredi au Stade de France, s'imposant 21-19. Ce triomphe historique, salué comme le plus marquant depuis le Mondial 2023, place les Bleus en tête de la poule Nord du championnat des Nations. Une réussite cruciale qui ravive les espoirs de titre mondial un an jour pour jour avant la finale du Mondial 2027.

Dominance française lors de la première période

Portés par une ferveur populaire immense, les joueurs de France ont imposé leur jeu dès le début de la rencontre. Aaron Grandidier-Nkanang a ouvert la marque à la quinzième minute après un travail acharné en avant. Théo Attissogbe a ensuite doublé la mise à la vingt-quatrième minute grâce à une passe déviée par Kalvin Gourgues. Antoine Dupont, en tant que demi de mêlée de talent, a offert la troisième essai à Louis Bielle-Biarrey par une passe précise à la trente-deuxième minute. Les Bleus menaient 21-7 à la pause, profitant des erreurs adverses comme le plaquage haut de De Jager ou les fautes de touche.

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Le retour agressif des Springboks à la reprise

La sélection sud-africaine dirigée par Rassie Erasmus a tenté de renverser la vapeur en seconde mi-temps. Le sélectionneur avait notamment modifié sa première ligne une heure avant le coup d'envoi pour surprendre l'adversaire. Les Springboks ont marqué trois essais, réduisant l'écart à deux points grâce à la transformation manquée par Manie Libbok. Cette erreur a permis aux Bleus de conserver leur avantage mince jusqu'au terme du match. La solidité française a permis de résister à la pression lors des mêlées et des phases de jeu au sol.

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Le plaquage décisif de Louis Bielle-Biarrey

La performance de Louis Bielle-Biarrey a été déterminante pour sécuriser ce succès difficile. Le jeune ailier a effectué un plaquage décisif en fin de match pour empêcher une éventuelle victoire sud-africaine. Cette action est venue couronner un match acharné où les Français ont dû tenir tête à la puissance des champions du monde. Même en infériorité numérique avec le carton jaune pour Régis Montagne, l'équipe n'a jamais abandonné. Le résultat offre une motivation supplémentaire aux joueurs blessés qui ont joué au maximum de leur potentiel.

Implications pour le championnat des Nations

Ce succès permet à la France de prendre de l'avance dans la poule Nord avant le prochain affrontement contre l'Argentine. Une victoire supplémentaire lors de ce match prochain au Stade de France confirmerait la qualification pour la finale à Londres. Cette progression renforce considérablement les perspectives de la France pour atteindre la finale du championnat des Nations. Le groupe espère utiliser cette dynamique positive pour préparer la compétition mondiale à venir avec confiance.