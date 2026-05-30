Le PSG a récolté 36.500 points cette saison, soit près d'un tiers des points français. Le Portugal menace la position tricolore et pointe actuellement à la sixième place.

La France assure sa cinquième place au classement UEFA pour la saison prochaine grâce aux victoires du PSG et de Strasbourg. Le PSG a récolté 36.500 points cette saison, soit près d'un tiers des points français, loin devant Lyon (22.000) et Strasbourg (21.500).

Le Portugal menace la position tricolore et pointe actuellement à la sixième place. Le Sporting a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, Porto les quarts de finale de l'Europa League et Braga les demi-finales dans la même compétition. De son côté, Benfica était sorti lors des barrages de Ligue des champions. Le PSG représente à lui seul près de 30 % des points français cette saison.

Sans cette contribution, la moyenne française chuterait autour de 12-13 points, soit un niveau comparable à celui du Portugal ou des Pays Bas. Le fait que le PSG atteigne une nouvelle fois la finale cette saison va permettre au football français de maintenir son avance sur ses poursuivants





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