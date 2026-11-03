La France a un Incroyable Talent : Célia Bernard termine sa carrière aérienne

La danseuse sarthoise Célia Bernard se produit sur M6 le 4 novembre 2026 pour sa dernière scène à La France a un Incroyable Talent avec Mathis Blin.

La danseuse aérienne Célia Bernard, originaire de la commune de Soulitré dans la Sarthe, se prépare à écrire le dernier chapitre de sa longue carrière artistique sur la scène de l'émission La France a un Incroyable Talent. Cette performance marquante est prévue pour la diffusion de mercredi 4 novembre 2026 sur la chaîne de télévision M6.

Depuis vingt-quatre ans, cette artiste expérimentée enchaîne les prestations sur de nombreuses scènes, notamment à bord de bateaux de croisière où elle a assuré des centaines de shows. Elle considère désormais cette appearance télévisée comme l'endroit idéal pour poser un point final esthétique et définitif à son parcours de danseuse.

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Le partenariat artistique avec Mathis Blin

Célia Bernard a choisi de partager la scène avec Mathis Blin, un jeune danseur de vingt-six ans originaire de la Sarthe également. Le duo s'est formé à l'occasion d'une audition pour le spectacle Papéa, où Célia a été séduite par la curiosité artistique et la gestuelle rythmée du jeune candidat.

Après avoir été retenu par la metteuse en scène, Mathis Blin a confié à Célia Bernard son rêve d'enfance de participer à l'émission de M6. L'artiste lui a immédiatement proposé de tenter l'aventure ensemble, donnant naissance à une collaboration artistique inattendue.

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Un style novateur mêlant arts aériens et hip-hop

Le numéro conçu pour cette émission dure deux minutes et trente secondes et a été créé spécialement pour l'occasion. Il fusionne le style de voltigeuse et d'artiste aérienne de Célia Bernard avec la danse hip-hop de Mathis Blin.

Cette alliance stylistique est décrite comme une exploration pleine d'innovations et de défis techniques. La metteuse en scène a qualifié le résultat d'unique au monde, soulignant l'intensité de la relation professionnelle entre les deux partenaires sans lien amical ou romantique préalable.

La pression médiatique et le jury de l'émission

La mise en place de la prestation a nécessité l'envoi d'une vidéo lors des auditions en janvier, suivie du tournage effectif en juillet. La danseuse reconnait ressentir une pression inédite liée à la nature télévisée du spectacle, sachant que l'image restera inscrite dans la durée.

Elle devra convaincre un jury prestigieux composé d'Éric Antoine, d'Hélène Ségara et d'autres invités. Le succès de leur performance, évaluée par au moins trois oui, leur permettra d'accéder à la délibération avant les quarts de finales de la vingt-et-unième saison.

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L'ambiance entre stress technique et soutien logistique

Malgré le stress intense ressenti avant la montée sur scène, Célia Bernard indique que l'ambiance dans les coulisses est empreinte d'une totale bienveillance. Cette sécurité émotionnelle offerte par les équipes permet de compenser l'anxiété liée à l'exposition médiatique mondiale de l'émission.

Les téléspectateurs pourront voter pour soutenir le duo en appuyant sur le numéro six de leur télécommande. Cette participation active est déterminante pour la suite du parcours artistique de Célia Bernard et de son partenaire Mathis Blin.