La fortune d'Elon Musk a atteint un niveau inédit, dépassant les 1 000 milliards de dollars. Cette fortune est due en grande partie à l'introduction en bourse de SpaceX.

La fortune d' Elon Musk dépasse 1 000 milliards de dollars, le rendant le premier 'trillionnaire' du monde. Cette fortune est due en grande partie à l'introduction en bourse de SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk .

La fortune de Elon Musk a atteint un niveau inédit, dépassant les 1 000 milliards de dollars, ce qui le rend le premier 'trillionnaire' du monde. Cette fortune est due à la cotation des actions de SpaceX, qui a valu à l'entreprise environ 2 130 milliards de dollars. Elon Musk contrôle environ 42 % du capital de SpaceX.

Les administrateurs de SpaceX ont imposé à Elon Musk des conditions surréalistes pour décrocher le package de rémunération le plus important de l'histoire du capitalisme américain. Pour atteindre cette rémunération, SpaceX doit atteindre une valorisation de 7 500 milliards de dollars et établir une colonie humaine d'au moins un million d'habitants sur Mars. Les futurs projets de SpaceX et de son patron, désormais 'trillionnaire', seront donc scrutés de très près.

Les projets de SpaceX incluent la construction de data centers dans l'espace, de gigantesques centres de calcul pour l'intelligence artificielle qui orbiteraient autour de la Terre. Ces structures fonctionneraient grâce à l'énergie solaire inépuisable de l'espace et se refroidiraient sans problème dans le vide glacial. Elon Musk a également été convoqué par la justice française pour des raisons inconnues





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