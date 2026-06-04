La Ligue nationale de rugby a décidé de maintenir la formule de la phase finale de Pro D2, qui ne permet pas au premier de la saison régulière de monter directement en Top 14. Cette décision a été critiquée par plusieurs clubs, dont Vannes, qui estiment que cette formule est obsolète et ne permet pas au leader de la saison régulière de monter directement en Top 14.

La formule de la phase finale de Pro D2 n'est pas près d'être remise en cause par la Ligue nationale de rugby. Critiquée par plusieurs clubs, dont Vannes , notamment parce qu'elle ne permet pas au premier de la saison régulière de monter directement en Top 14 , cette formule a été mise en place en 2017.

Le premier de la saison régulière n'est pas directement promu en Top 14, mais doit passer par la phase finale pour assurer sa promotion. Le RCV est évidemment favori de sa finale contre Provence Rugby, ce samedi à Toulouse, mais n'a aucune garantie de monter et ne peut se préparer en conséquence.

Les trois derniers promus - Oyonnax, Vannes puis Montauban - ont d'ailleurs tous fait l'ascenseur, quand des clubs comme Pau (champion en 2015) ou Lyon (en 2016) avaient pu s'implanter durablement en Top 14 après avoir assuré tôt leur première place de Pro D2, et ainsi anticipé leur recrutement. Cette formule obsolète, plus personne ne comprend pourquoi celui qui a tant dominé la Pro D2 ne monte pas.

Les budgets ont, de fait, explosé depuis une dizaine d'années, avec des partenariats - qui représentent la moitié des budgets en Pro D2 - en hausse (+ 2 millions d'euros par club en moyenne sur 10 ans, d'après l'A2R) et des droits télévisés grandissants. En 2016-2017, Oyonnax était ainsi le roi du pétrole avec 11 millions d'euros, un budget désormais dans la moyenne de la division.

Les six matches de phases finales (en comptant l'access-match), contre 3 dans la précédente formule, sont autant de garanties d'audiences, de dramaturgie et, pour les clubs à domicile, d'une 16e recette pouvant générer plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette pérennité économique, en plus d'un aléa sportif permettant au 6e, comme Montauban l'an passé, de renverser la table, explique le soutien de la plupart des clubs à la formule.

Au détriment d'un leader aux allures de victime collatérale... que la Ligue semble assumer. Mais sur certaines années, la première place n'est acquise qu'à la fin de la saison, donc ça ne ferait gagner que trois semaines. Et surtout, il doit être mis en balance avec ce que serait une phase finale de Pro D2 si la montée était acquise.

On aurait une série de matches éliminatoires dont l'enjeu serait de déboucher sur un access-match, et non un titre de champion. En vérité, le retour des deux descentes sèches en Nationale nous inquiète davantage, énonce le patron d'un club historique, alors que l'access-match entre le 15e de Pro D2 et le finaliste de Nationale va être supprimé, entraînant un retour aux deux descentes sèches en Troisième Division dès la saison prochaine





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