Découvrez la programmation complète du Village de Noël de La Flèche en Sarthe du 4 au 27 décembre 2026, avec concerts, exposants et animations à Port Luneau.

La Ville de La Flèche en Sarthe lance sa célébration des fêtes de fin d'année avec un programme d'animations riche et étendu, s'étendant du vendredi 4 décembre au dimanche 27 décembre 2026. Cette initiative vise à anticiper l'ambiance de Noël avant l'heure, transformant le centre-ville en un lieu féerique grâce à de nombreuses décorations lumineuses.

Détails du Marché de Noël et des Exposants

Le marché de Noël traditionnel s'installe à la Halle-au-Blé et ses alentours, investi par l'association de commerçants locale. Une soixantaine d'exposants sont attendus pour le samedi 5 et le dimanche 6 décembre, proposant des créations artisanales faites main telles que des bougies et des santons. Une exposition de crèches complète cette offre culturelle et commerciale, invitant les familles à découvrir le travail des artisans locaux.

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Animations Musicales et Artistiques à Port Luneau

La scène du Port Luneau accueille une série de concerts majeurs tout au long du mois. L'association de commerçants investit également l'espace public, tandis que des artistes comme Marina VB se produisent sur la scène du Port Luneau de 18 à 20 heures le samedi. Des comédies musicales sont proposées par les professeurs de l'école de musique à la salle Coppélia, et le chanteur Tib'o assure des concerts de 20 heures à 21 h 30 le samedi et le dimanche.

Calendrier Précis des Activités et Horaires d'Ouverture

Le village de Noël comprend 21 chalets à Port Luneau, ouverts en semaine de 11 heures à 21 heures et jusqu'à 22 heures le samedi. Les horaires spécifiques incluent des périodes de 17 heures à 21 heures le vendredi, et de 10 h 30 à 12 h 30 ainsi que de 14 heures à 18 heures le samedi et le dimanche. Des ateliers pour les enfants de 10 heures à 11 h 30 et pour les adultes de 15 heures à 16 h 30 sont également prévus à la Halle-au-Blé.

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Rencontres avec le Père Noël et Activités Familiales

Le Père Noël fait des apparitions régulières, notamment dans sa calèche sur la place Henri-IV et au Port-Luneau de 16 heures à 18 heures. La mascotte de Noël défile dans les allées le dimanche de 16 à 19 heures, tandis que le Père Noël assure une permanence quotidienne au Port-Luneau du lundi 21 au jeudi 24 décembre, chaque fin d'après-midi de 16 à 18 heures. Un grand feu d'artifice est tiré au Port-Luneau à la fin du concert du 19 décembre.

Informations Pratiques et Fermetures de Circulation

La rue du Mouton, du Marché au Blé et Bertrand Toutain seront fermées à la circulation du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2026. Des spectacles comme la parade et le cracheur de feu jusqu'à 19 heures, ainsi que l'exposition de voitures anciennes " Les bolides de Noël " sur le parking de la Promenade le dimanche 13 décembre de 11 heures à 15 heures, complètent cette programmation dense et variée pour les habitants et les visiteurs.